Baltar no cierra un acuerdo con Democracia Ourensana

El presidente del PP de la provincia de Ourense, Manuel Baltar, ha asegurado que "a día de hoy" continúa abierto "cualquier escenario" que permita gobernar en la Diputación y en el Concello.

Baltar ha hecho estas declaraciones tras defender su intención de buscar "lo mejor" para Ourense, sin cerrar la puerta a un posible acuerdo con Democracia Ourensana.

A falta de dos días para la reunión plenaria prevista para la de constitución del nuevo gobierno municipal, Baltar ha hecho un llamamiento a olvidar las "historias pasadas" y a centrarse en un "nuevo escenario" que medirá "la grandeza de las personas".

Dicho escenario podría ser el der un posible acuerdo con el líder de Democracia Ourensana (DO), Pérez Jácome, con quien mantiene conversaciones para "hablar de Ourense".

Baltar ha hecho estas declaraciones a un grupo de periodistas al concluir el acto de entrega de la medalla de oro de la provincia de Ourense al doctor Luis Rodríguez Míguez.

El dirigente del PP ha abogado porque el PP, como partido con más votos en la provincia de Ourense, y por el "peso" de su "resultado electoral" en los comicios del pasado 26 de mayos, debería gobernar porque obtuvo "un número de votos superior a socialistas y nacionalistas juntos".

Así, ha aludido a la importante ventaja que supone contar con un candidato "conocido" que "sabe cómo se gestiona" el organismo y un programa electoral, frente al resto de fuerzas que todavía no saben "quién va a ser su candidato para presidir la Diputación".

En plenas negociaciones políticas no sólo con DO sino también con Cs, Baltar se ha mostrado partidario de "gobiernos de coalición" mejor que "en minoría", que permitan dar estabilidad a la ciudad y a la provincia y no repetir la experiencia de los últimos cuatro años.

Preguntado por las negociaciones abiertas en ayuntamientos como Ribadavia y Maceda, ha opinado que debe gobernqar el partido más votado, el PP.

Previamente, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, defendía en una visita al Concello de O Carballiño para arropar al alcalde, Francisco Fumega, que gobierne su partido en la ciudad de Ourense, por ser el que más votos obtuvo en la ciudad.

Caballero exhortó al resto de partidos con representación en la ciudad de Ourense a la "responsabilidad" y a tener "altura de miras" a fin de poder "abrir una nueva etapa política" en la ciudad y en la provincia.