Lleva casi un año en la jungla política madrileña. ¿Cómo sobrevive?

Pues con un proyecto muy ilusionante que cumplirá un año en abril y que tiene como objetivo salvar a España de Pedro Sánchez. Es el reto que nos marcamos en el PP y hoy tenemos un partido ilusionado y plenamente convencido de que ese cambio que ansía la sociedad española es posible y cada día que pasa, más. Por méritos propios, ya que el partido está haciendo bien las cosas, y por deméritos de un Pedro Sánchez que se empeña día tras día en traicionarse a sí mismo con una hoja de ruta contraria a lo que había prometido en las elecciones. Sánchez enmienda a Sánchez cada día.

¿Pero qué diferencias nota Miguel Tellado en el día a día político entre Galicia y Madrid?

Es que el objetivo es el contrario. En Galicia se trataba de blindar desde la Xunta la calidad de vida de los gallegos y mejorar los servicios públicos; y en el ámbito nacional se trata de defender la propia democracia de un presidente del Gobierno que cada día quiere poner las instituciones del Estado no ya al servicio de su partido, sino de su propia ambición personal. Son objetivos diferentes así que el trabajo también lo es.

Usted en Galicia era un político con fama de duro y ácido y en Madrid es uno más. ¿Tan elevado está el tono del debate allí?

Mi trabajo es distinto. Este año me dediqué fundamentalmente a lo orgánico, a poner la estructura del partido al día en todos los territorios, especialmente en aquellos donde hay elecciones autonómicas el 28 de mayo. Aquí mi función era de secretario general pero también de portavoz del PPdeG, mientras que a nivel nacional es algo más interno para poner en marcha la maquinaria electoral. Pero en cierto modo, nuestro objetivo es trasladar el modelo del PP de Galicia al conjunto de terrritorios, y convertir las estructuras del partido en otras autonomías en ganadoras, como es la de Galicia.

¿Cómo valora el primer año de Feijóo en Génova?

Feijóo tuvo que hacerse con las riendas de la oposición desde el primer momento, porque la realidad es que tenemos una oposición con más sentido de Estado que los propios partidos de la coalición de Gobierno, así que tuvimos que actuar de forma muy rápida y asumiendo posiciones de Estado en los temas claves. Feijóo convirtió al PP en una alternativa real de Gobierno, la única posible. Creo que el balance de este año nos lo dan todas las encuestas, todas menos una, que dicen que ganaremos las próximas elecciones generales, que no es poco.

Sin embargo, Feijóo va a polémica por semana: la "gente de bien", lo del "cristianismo", el aborto y los "derechos fundamentales"...

Quien va a polémica por semana y pretende tapar la de la anterior con la del día siguiente es el Gobierno de España. Es verdad que a nivel nacional se le saca punta a cualquier frase, pero hoy en España todo el mundo sabe lo que es la gente de bien.

España no soportaría cuatro años más de Sánchez; es un presidente sin escrúpulos que vive al servicio de su propio ego

¿Ve a Feijóo en Moncloa?

Sí. Primero, porque creo que es el político más preparado de todos los del panorama estatal en estos momentos. Segundo, porque es un hombre de Estado con vocación de servicio público como demuestra en su día a día. Y tercero, porque España no podría soportar a Sánchez de presidente hasta 2027, a nadie se le pasa por la cabeza esa posibilidad. Porque si estos cuatro años Sánchez puso todas las instituciones del Estado al servicio del PSOE, si tuviese otros cuatro años los cimientos de la democracia española estarían en juego. Demostró que está dispuesto a ceder ante cualquier pretensión de populistas e independentistas por mantenerse en el poder un día más; es un presidente sin escrúpulos que vive al servicio de su propio ego.

¿Y llegará Feijóo a Moncloa con Vox o sin Vox?

Llegará con el apoyo de una gran mayoría de españoles que quieren un cambio de Gobierno. Veo a Feijóo construyendo una gran mayoría electoral y social y nuestra aspiración es gobernar y hacerlo en solitario. Los gobiernos monocolor demostraron ser más estables y útiles que los de coalición. En España estamos viviendo el primer Ejecutivo de coalición y el balance es negativo.

El PP también gobierna en coalición en algunos lugares.

El PP se presenta para intentar ganar y gobernar en solitario y no veo al Partido Popular cediendo como lo está haciendo el PSOE ante postulados radicales del populismo de Podemos o los planteamientos separatistas del independentismo radical. Pedro Sánchez se convirtió en el principal agente electoral del independentismo: quiere que le vaya bien porque necesita a ERC y Bildu para gobernar, unos señores que intentaron un golpe de Estado y otros a los que hoy les cuesta condenar el terrorismo.

La política gallega es hoy un referente de estabilidad y moderación frente a una oposición más perdida que nunca antes

Dice que recorrió en seis meses kilómetros como para dar vuelta y media al planeta. ¿Qué conclusión saca de su gira por España?

Que veo un PP preparado para gobernar en todas las comunidades. El escenario electoral para mayo apunta a que el PP consolidará las mayorías allí donde gobierna y aspira a hacerlo en todos los feudos socialistas. El PSOE se siente amenazado por la pulsión de cambio, su marca no pasa por su mejor momento y está debilitada por la forma de hacer política de Sánchez y su personalismo.

Aunque a veces no lo parezca, hay elecciones y vida política más allá de Madrid.

Hay elecciones en doce autonomías y 8.000 concellos y vamos a ganarlas. El 28 de mayo el mapa de España se teñirá de azul y Sánchez sabrá que significa el principio del fin de su Gobierno, si no lo sabe aún. En España tenemos un presidente que no puede salir a la calle y para reunirse con ciudadanos tiene que tirar de figurantes en las filas del PSOE o Juventudes Socialistas, y un Gobierno que vive en una realidad paralela distinta a la de los españoles.

¿Cómo ve la política gallega desde la distancia?

Siempre fue un referente y hoy más que nunca. Es un ejemplo de buena gestión, política moderada y centrada en lo que ocupa a la gente, con un Gobierno que da estabilidad y eso se traduce en confianza política, económica, crecimiento, empleo, atracción de inversiones... Y frente a eso hay una oposición más perdida que nunca. Un BNG que milita en en independentismo más radical por mucho que Ana Pontón trate de disimular; y un PSdeG que vive una fragmentación y falta de liderazgo sin parangón, que es tercera fuerza y del que la gente no sabe quién lo lidera, porque ni siquiera lo saben los socialistas.

¿Qué tal está resultando la experiencia del Senado?

¡Bien! Es una Cámara mucho más útil de lo que la gente cree, que permite debatir muchas cuestiones que afectan a las autonomías y yo me siento orgulloso de defender allí los intereses gallegos. Lo que ocurre es que el PSOE tiene mayoría con todos los independentismos así que siempre te votan en contra, incluso algunos senadores gallegos de otros partidos.