Balaídos se rinde al poderío de Guns N’Roses en una apoteósica noche de puro rock and roll

En la era dorada de la música urbana y los ritmos latinos, decenas de miles de nostálgicos del rock de finales de los 80 y primeros 90 se reunieron el lunes en el estadio de Balaídos de Vigo para celebrar la vigencia de una de las más importantes bandas de hard rock de todos los tiempos, Guns N’Roses.

Canciones como It’s So Easy, Hard Skool, There was a time, Chinese Democracy o, como no podía ser de otra manera, Welcome to the jungle sonaron ante un Balaídos repleto con 26.000 personas.

Axl Rose tomó el escenario junto a los cofundadores de la banda, Slash (guitarra principal) y Duff McKagan (bajo y coros), que se vieron reforzados por los ya veteranos Dizzy Reed (teclados, coros, percusión), Richard Forts (guitarra, coros), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (sintetizador, teclados, coros).

La última gran banda del rock arrancó la fiesta llena de fuerza para dar un show similar al de sus años más locos que hizo hervir al estadio vigués.

Desde las doce del mediodía centenares de fans del mítico grupo se agolparon a las puertas del recinto para asegurarse el mejor puesto en el concierto. Equipados con camisetas, gorras, pulseras y todo tipo de merchandising del grupo, personas llegadas de todas partes de Galicia, España y Portugal convirtieron Balaídos en el templo del rock and roll más nostálgico.

Así, el concierto de los legendarios rockeros comenzó sobre las 21.30 horas, justo después de la actuación de los también míticos The Pretenders, que tocaron temas tan clásicos como I’ll Stand by You o Don’t Get Me Wrong.

En casi tres horas de concierto los Guns N’Roses demostraron con creces que sus canciones siguen vivas y Axl Rose que aún puede correr por el escenario y lanzar por los aires los pies de micro.

Tras prácticamente agotar las entradas a pocas horas de que saliesen a la venta el pasado mes de marzo, los fans pudieron formar parte de la jungla de sus ídolos. Y aunque en distinto orden, el grupo repitió básicamente el set con el que abrió la gira el pasado 5 de junio en Tel Aviv desatando la locura en Vigo que vivió uno de los conciertos que, seguro, pasará a su historia.