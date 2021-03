Los casos de covid entre mayores en residencias bajan a 28, pese a detectarse un positivo

Los casos de coronavirus entre usuarios de las residencias de mayores de Galicia han descendido este viernes a 28, tres menos que el jueves, tras comunicarse un nuevo positivo, tres altas y un fallecimiento.

Atendiendo a los datos divulgados por el Sergas y la Consellería de Política Social, el nuevo caso se ha detectado en la residencia de mayores A Milagrosa de A Coruña. Mientras, han recibido el alta dos residentes de Mi Casa de Ferrol y uno de la DomusVi Laraxe, en Cabanas.

El mayor brote entre mayores está en la DomusVi Laraxe, con nueve; seguida de la Santa Mariña de Xinzo de Limia, con siete; Mi Casa de Ferrol, con seis, y la Milagrosa de A Coruña, con tres. Mientras, quedan otros tres centros con un interno contagiado: la DomusVi de Carballo, la residencia de Viana do Bolo y el Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

En lo que respecta a los trabajadores, los casos activos han bajado a ocho (uno menos que este jueves), tras notificarse un alta en la residencia Nosa Señora do Carme de Sarria. De este modo, la instalación sarriana, en la que se detectó un brote en enero, queda libre de casos de covid. Hace dos semanas que no hay usuarios contagiados.

Así, quedan ocho centros con un positivo cada uno entre su personal: la DomusVi Matogrande de A Coruña; fogar residencial de Cerceda; DomusVi Laraxe; la residencia de mayores de Caranza, en Ferrol; Mi Casa de Ferrol; Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume; la Servisenior de Brión, y As Gándaras de Lugo.

En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad, no se han registrado cambios en las últimas 24 horas, de modo que no hay ningún empleado contagiado. Los residentes con el virus son cuatro: dos en la Pai Menni de Betanzos, uno en Aspanaes de As Pontes y uno en Fátima y Cristo Rey en Crecente.