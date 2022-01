La baja tasa de vacunación de mascotas aviva el riesgo de rabia en la comunidad

España, y consecuentemente Galicia, es un territorio libre de rabia desde 1978. Sin embargo, esta zoonosis –enfermedad que transmiten los animales a los humanos– está cada vez más presente, ya que en los últimos años han aparecido varios casos confirmados en Toledo (2013), Ceuta (2019) y Melilla (2020). En esta última ciudad autónoma son ya cinco los registros recientes, el último en este mismo año 2022, lo que obliga a activar algunas alarmas, especialmente en lugares como Galicia, que presenta una de las tasas de vacunación de perros y gatos más bajas de todo el Estado.

La razón puede estar precisamente en que Galicia, País Vasco y Cataluña son las únicas autonomías donde no es obligatoria esta vacuna, además de la vecina Asturias, que solo la obliga para perros de raza peligrosa.

Una realidad que denuncia el director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, Fernando Fariñas, que lamenta que el Gobierno carezca de una estrategia nacional unificada contra la enfermedad. "Necesitamos un protocolo uniforme de vacunación anual en España, donde existe una inmensa e inaceptable variación tanto en la obligatoriedad como en los protocolos de vacunación de rabia por comunidades", alertó.

MUY PELIGROSA. La rabia es una de las zoonosis más antiguas y peligrosas del mundo debido a que una vez que aparecen los síntomas clínicos en una persona es prácticamente mortal en todos los casos. Y España se encuentra en riesgo de sufrir un brote de rabia por la cercanía con zonas endémicas, el tráfico ilegal de animales y la baja tasa de vacunación entre mascotas, que no alcanza la inmunidad de colectivo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hay enfermedades que son difíciles de erradicar por tener hospedadores diversos en la fauna silvestre, como es el caso de la rabia", presente en murciélagos, zorros, hurones... "El silencio epidemiológico, es decir, el que no estemos hablando todo el día de ello, no significa que el virus responsable haya desaparecido".

Fariñas apela por ello a la inmunización. "Tenemos que vacunar a nuestras mascotas, del mismo modo que vacunamos a nuestros hijos de la polio, la listeria, el tétanos o el sarampión. Mantenemos a raya a los virus y a las bacterias gracias a vacunas", incide.

En España, son las comunidades autónomas las que deciden qué estrategia de vacunación frente a la rabia se lleva a cabo, de ahí que sea obligatorio en unas y solo recomendado en otras. Pero en todo caso, en ningún sitio la tasa de mascotas vacunadas frente a la rabia alcanza la inmunidad de colectivo. En Valencia, donde es obligatorio por ley, es del 59%; y en Galicia no llega ni al 10% (9,32% con datos del año 2019).

Tal y como recuerda la OMS, la vacunación de los perros es la estrategia más beneficiosa para prevenir la rabia en el ser humano, ya que, además de reducir las defunciones atribuibles a la rabia transmitida por los perros, también reduce la necesidad de profilaxis postexposición como atención a los pacientes mordidos.

Por su parte, MSD Animal Health recuerda su compromiso para erradicar la rabia en 2030. La compañía participa con los proyectos Mission Rabies y Afya Sarengeti a través de distintas actividades en África y Asia. Además, colabora en España, junto con la Fundación IO, en acciones de concienciación y en alianza con la organización.

En alianza con la organización veterinaria sin ánimo de lucro Global Vets Aid, ya han ayudado a 300 familias españolas en situación de vulnerabilidad para proteger a sus mascotas contra la rabia.

"La donación de las dosis de vacunas antirrábica por parte de MSD Animal Health es fundamental para llevar a cabo nuestro proyecto Zero Rabia España. Nuestra intención es que no quede ninguna mascota sin vacunar de rabia. Cuanto más hagamos más rápidamente podrá erradicarse", afirma la presidenta de Global Vets Aid, María del Carmen García.

NO + RABIA. MSD Animal Health impulsa un año más una campaña para concienciar a los españoles sobre la importancia de la vacunación. Bajo el lema Para la rabia, también hay vacuna. No + Rabia, la compañía cuenta la historia de Ana, una madre que un día, jugando en el parque con su hija, es mordida por un perro no vacunado, contagiándose de rabia. "Es una historia ficticia, pero que bien podría ser un reflejo de lo que sucedió en Toledo en 2013, cuando una perra contagiada no vacunada mordió a cuatro menores y un adulto", recuerdan.

En ese camino hacia la concienciación social, MSD Animal Health impulsa además este año el reto #Rabies360Challenge en redes sociales, una acción por la que cada persona puede contar qué hace para frenar la rabia.