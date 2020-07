Baixo o berro "o pazo é do pobo" iníciase o xuizo sobre o Pazo de Meirás

Máis de medio centenar de persoas concentráronse ante a antiga sede da Audiencia Provincial da Coruña coincidindo co inicio do xuízo sobre a propiedade do Pazo de Meirás. Con berros como "O pazo é do pobo", "Franquismo nunca máis" ou "Devolución do pazo de Meirás", mantivéronse no acceso á sede xudicial desde primeira hora da mañá.

Membros de Iniciativa Galega pola Memoria, que agrupa ao medio centenar de asociacións de memoria histórica da comunidade, e dos '19 de Meirás' portaron pancartas con lemas como "Fascismo, nunca máis. Fin da impunidade xa" e outra: "Acción civil prol-devoluvión".

Un dos asistentes á concentración foi o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, quen en declaracións aos medios, afirmou ter "grandes esperanzas" en que o xuízo "acabe dunha vez co espolio" e tamén "con este anacronismo que aínda é o franquismo nesta democracia, que din consolidada".

Regueira mostrou o seu "orgullo" de que a Deputación "liderase" a reclamación que agora acaba co procedemento xudicial, tras convocar á Xunta pola Devolución do Pazo e emitir un informe xurídico sobre a propiedade do ben. "Espoleamos ao resto de administracións porque, ata que a Deputación da Coruña non deu ese primeiro paso, a verdade é que nin a Xunta nin o Estado fixeron nada ao respecto", explicou.

PRIMEIRO PASO

Tamén a candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, participou na concentración a media mañá e defendeu que "é de xustiza que o pazo se devolva". "É unha reparación ás vítimas, é camiñar cara á verdade e ten que ser un primeiro paso para que outros pozos negros que quedan do franquismo se vaian abrindo", apuntou.



​Ante os medios de comunicación, Pontón recoñeceu o traballo de asociacións de memoria histórica e historiadores neste proceso e pediu seguir facendo "presión social e política" para que tamén se devolvan outros "bens espoliados polo franquismo", como a Casa Cornide da Coruña.