Ayudas Plan Renove 2024 en Galicia: hasta 450 euros para cambiar electrodomésticos

Con el fin de impulsar la eficiencia energética y la sostenibilidad, Galicia apuesta por su Plan Renove de electrodomésticos.

Descubre cómo puedes beneficiarte de ayudas de hasta 450 euros al cambiar tus electrodomésticos, contribuyendo no solo a la modernización de tu hogar, sino también al cuidado del medio ambiente.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles para saber cómo beneficiarte del plan Renove Xunta de Galicia y actualizar tus electrodomésticos.

¿Qué es el Plan Renove de la Xunta?

El Plan Renove de la Xunta de Galicia es una iniciativa aprobada a finales del año 2023 para fomentar la renovación de electrodomésticos en viviendas ubicadas en la región.

Diseñado para impulsar la eficiencia energética, este programa ofrece subvenciones que varían entre los 100 y los 400 euros, dependiendo del tipo de electrodoméstico adquirido y del nivel de renta del beneficiario.

Con un importe total asignado de 2.175.000 euros, el Renove 2024 de la Xunta busca incentivar a los ciudadanos gallegos a modernizar sus electrodomésticos, brindando no solo beneficios económicos, sino también promoviendo prácticas más sostenibles en el ámbito doméstico.

¿Cuánto se obtiene de ayuda con el Plan Renove?

El importe de la ayuda del Plan Renove varía según la categoría del consumidor y el tipo de electrodoméstico.

Para un consumidor general, la subvención no puede exceder el 25% del precio del electrodoméstico, mientras que para consumidores vulnerables y vulnerables severos, los porcentajes son del 50% y 75%, respectivamente.

La identificación de consumidores vulnerables y vulnerables severos sigue las pautas establecidas en el Real Decreto 897/2017, que regula la figura del consumidor vulnerable.

Aquellos que cumplan con los requisitos del bono social, que otorga descuentos del 25% y 40% para consumidores vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, pueden acreditarlo mediante la presentación de una factura de energía eléctrica reciente.

La ayuda máxima por electrodoméstico varía según la tipología y la categoría del consumidor, como se detalla en la tabla proporcionada.

Electrodoméstico Consumidor General Consumidor Vulnerable Consumidor Vulnerable Severo Frigorífico y Frigorífico-Congelador (A, B, C o D) 150€ 300€ 450€ Congelador (A, B, C o D) 150€ 300€ 450€ Lavadora (A o B), Lavavajillas (A, B o C) 100€ 200€ 300€ Placa de Inducción Total (solo tecnología de inducción) 100€ 200€ 300€

Es importante destacar que cada beneficiario puede recibir ayuda solo por la sustitución de un único electrodoméstico de cada categoría, con un máximo de dos electrodomésticos por beneficiario.

Además, aquellos que hayan sido beneficiarios en ediciones anteriores no podrán solicitar ayuda para la misma tipología de electrodoméstico después del 1 de enero de 2020.

Plazo de presentación de solicitud

El plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove inicia el 8 de febrero a las 9:00 horas y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta que se agoten los fondos disponibles.

Es importante destacar que, en la actualidad, se encuentra en curso el periodo para que los establecimientos comerciales se sumen a este programa, contabilizándose ya 318 participantes.

No obstante, según las proyecciones del director xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, se espera que este número crezca y alcance aproximadamente medio millar, en línea con la participación de ediciones anteriores.

¿Qué electrodomésticos pueden renovarse?

El programa Galicia Renova Electrodomésticos ofrece a los residentes de la comunidad gallega la oportunidad de actualizar sus electrodomésticos, siempre y cuando estos pertenezcan a categorías específicas.

Los electrodomésticos elegibles para la renovación incluyen frigoríficos o frigorífico-congeladores con clasificación A, B, C o D, congeladores con clasificación A, B, C o D, lavadoras con clasificación A o B, lavavajillas con clasificación A, B o C, y placas de inducción totales.

Esta iniciativa no solo busca impulsar la eficiencia energética en los hogares gallegos, sino también promover la adopción de tecnologías más amigables con el medio ambiente. Al facilitar la renovación de electrodomésticos esenciales, el programa Galicia Renova Electrodomésticos contribuye a la creación de un entorno doméstico más sostenible y eficiente en toda la comunidad.

Procedimiento de presentación de solicitud a la ayuda

El proceso de solicitud de ayuda en el marco del Plan Renove sigue un enfoque claro y digitalizado.

Procedimiento de presentación de solicitud a la ayuda:

Entidades colaboradoras adheridas: Solo las entidades colaboradoras que estén debidamente adheridas tienen la autorización para presentar solicitudes. Medios de presentación: Las solicitudes deben presentarse exclusivamente por medios electrónicos.

Se utiliza el formulario electrónico normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

También se puede acceder al formulario en la página web del Inega. Documentación requerida: Conjuntamente con la solicitud, se debe adjuntar una copia digitalizada de la autorización para la representación, conforme al modelo del Anexo V. Certificado digital: El solicitante o representante legal debe poseer un DNI electrónico o cualquier otro certificado digital válido y en vigor. Presentación de la solicitud: Una vez completada y presentada la solicitud electrónica, y después de reservar los fondos necesarios, la ayuda se considerará pre-concedida. Ejecución de la ayuda: Con la pre-concesión de la ayuda, se permite proceder a su ejecución según lo establecido en la solicitud. Solicitud de pago: Posteriormente, se autoriza a presentar la solicitud de pago, completando así el proceso de obtención de la ayuda.

Este procedimiento garantiza una gestión eficiente y transparente, facilitando la presentación y tramitación de solicitudes, así como el seguimiento y ejecución de las ayudas correspondientes.