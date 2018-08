CIG e UXT levantáronse este luns da mesa coa Xunta para negociar un novo acordo laboral para os axentes forestais e ambientais da comunidade, ao ver "totalmente insuficiente" a pesar dalgunhas novas "pinceladas" a proposta da Consellería de Facenda. Pola súa banda, este departamento presentou a súa oferta como "a última", segundo aseguran fontes dos sindicatos.

Deste xeito, a folga (convocada por estas dúas centrais) seguirá de maneira indefinida para o colectivo de axentes forestais, que desde o pasado 1 de agosto teñen fixados uns servizos mínimos do 100%. O paro entre os ambientais foi suspendido por razóns de seguridade, segundo alegaron as organizacións sindicais.

Coincidindo cunha nova reunión co director xeral de Función Pública, José María Barreiro, na que tamén estiveron presentes CC OO e CSIF, os axentes e representantes sindicais concentráronse en Santiago coa intención de facer visible a súa presión e a previsión de despois analizar o desenvolvemento do encontro. Segundo denuncian, a última hora, a Administración autonómica cambiou o lugar da cita, prevista para o complexo administrativo de San Caetano. "Fixérono para desmovilizar", censurou a portavoz da CIG Zeltia Burgos.

ASEMBLEAS. Con todo, os axentes trasladáronse ao edificio da EGAP, en Fontiñas, onde foron informados os seus representantes do transcurso da reunión. Pasadas as 13.00 horas, aínda non recibiran unha proposta, ante o que José Martín López, de UXT, dixo que estarían dispostos a desconvocar o paro indefinido "xa" se recibisen un documento que recollese as súas reivindicacións, que apoia na súa totalidade a Asociación Profesional dúas Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga), presente na protesta.

Entre outras cuestións, os axentes forestais e ambientais reclaman un cambio na súa xornada laboral, unha subida económica que non estea vinculada á realización de gardas senón que se plasme no complemento específico, unha segunda actividade que garanta non estar en primeira liña de lume aos traballadores de máis idade e modificar os coeficientes reductores de cara á xubilación.

Ante o devir do encontro, o colectivo decidiu realizar asembleas informativas en cada un dos 19 distritos forestais de Galicia, co fin de comunicar aos traballadores a situación actual.