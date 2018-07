Os sindicatos CIG e UXT, en representación de axentes forestais e ambientais que desde este mércores están chamados a unha folga para reclamar mellores condicións laborais, enviaron senllos escritos aos grupos parlamentarios e a organizacións do ámbito forestal para tratar de solicitar o seu apoio.

"Solicitamos o apoio explícito da súa organización para sumar forzas de cara a conseguir unhas condicións de traballo dignas para estes empregados públicos e para o mantemento deste servizo esencial que garanta un medio ambiente adecuado e saudable a toda a cidadanía", destaca o texto.

Con data de este 25 de xullo, o comunicado remitido a grupos e organizacións denuncia os servizos mínimos "impostos" e subliña que neste contexto é necesario "o apoio social e político" de Galicia nun "exercicio activo na defensa dos servizos profesionais e na defensa do patrimonio forestal, natural e cultural".

No escrito, as centrais lembran a vaga de incendios do pasado outubro e advirten de que supuxo "un aumento da carga de traballo e tamén un aumento do período de alto risco", ante o que, segundo critican, a Xunta "pretende incrementar a carga horaria e recortar dereitos en materia de permisos e licenzas e compensacións, no canto do aumento do cadro, que minguou desde comezos dos 90".

Manifestaranse este xoves ás 11.00 horas en Santiago de Compostela, entre San Lázaro e San Caetano.