Axentes caninos da Policía colaboran na seguridade en Santiago polo Xacobeo

Axentes caninos da Policía Nacional colaboran no dispositivo despregado que vea pola seguridade do capital galega con motivo da celebración do Xacobeo 2021-2022.

Segundo informou a Policía Nacional, con motivo da celebración do Ano Santo as unidades especiais que compoñen este corpo "intensifican o seu labor contorna á cidade compostelá", entre as que se inclúe a Unidade de Guías Caninos.

A especialidade de Guías Caninos atópase integrada dentro da Xefatura de Unidades Especiais da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá. O despregamento territorial compono unha Unidade Central en Madrid e 19 unidades periféricas que dan servizo a toda a xeografía española. En concreto, a que ten sede na Coruña desprázase a calquera punto da comunidade galega.

Do adestramento dos diferentes canes encárgase a Escola de Adestramento Canino da Policía Nacional e, dependendo do tipo de función a realizar, adestrarase á raza de can "máis conveniente atendendo ás súas características", destacan as mesmas fontes.

"Nos seus inicios os cans eran adestrados para funcións de obediencia, defensa, ataque e rastrexo, pero co paso do tempo, a Unidade Especial foi en aumento do mesmo xeito que as especialidades dos mesmos", explica a Policía. Así, na actualidade "gran parte deles especializáronse en detección de explosivos e drogas, pero hai outros capaces de detectar billetes e armas de fogo", engade.

Tamén subliña a Policía que "son de gran utilidade" os cans formados para o rescate, salvamento e recuperación de restos humanos, así como a detección de acelerantes de lume, "moi útiles na investigación de incendios", apostila.

CURSOS. A preparación integral do Policía-Guía Canino realízase principalmente en tres campos diferentes: un curso de especialización, curso de actualización para o coñecemento e aplicación das novas técnicas de adestramento e cursos específicos de áreas de traballo, indican as mesmas fontes policiais.

A Unidade de Guías Caninos da Xefatura Superior de Galicia desprázase de forma periódica á cidade de Santiago, aínda que actualmente e dentro do Plan de Seguridade do Xacobeo 21-22 estes, incrementan a súa presenza na capital galega "para garantir a seguridade e prestar apoio operativo ao resto das unidades da Comisaría compostelá", destaca a Policía, que indica que realizan requisas na contorna da Catedral compostelá e Oficina do Peregrino.