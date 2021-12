Áxel Smyth se lleva una 'estrella' Michelin para Santiago de Compostela

Áxel Smyth Taracido, cunha carreira meteórica, conseguiu este martes a súa primeira estrela Michelin, coa que fai brillar o firmamento de Santiago de Compostela ao converterse na cidade galega con máis estrelados.

Logo de estar unha década formándose nas mellores escolas e restaurantes de prestixio de toda a xeografía española, a pandemia fixo a Áxel Smyth (Santiago de Compostela, 1991) querer regresar a casa e emprender un camiño en solitario que, en pouco máis dun ano, deu os seus froitos e permitiulle conseguir o seu gran soño no restaurante Auga e Sal, propiedade de Alberto Ruiz-Gallardón, quen comparte nome co seu pai, o exalcalde de Madrid.

Smyth recolleu o galardón visiblemente emocionado durante a gala celebrada en Valencia e que supón a edición do reencontro tras unha pasada cita virtual por mor da crise sanitaria.

Este novo cociñeiro di que se iniciou o mundo dos fogóns por amor anotándose nunha escola de cociña para estar preto da súa noiva dos 16 anos, pero a vocación de Áxel Smyth brotou nel desde ben pequeno cando xunto á súa nai, Margarita, animábase a preparar pratos caseiros como "a tortilla e o pito ao limón" e cando el mesmo ensinaba ao seu pai, Ernesto, a conseguir o punto dun bo arroz.

Precisamente os seus pais, ambos os profesores da Universidade de Santiago de Compostela (USC), viron as posibilidades do seu fillo no mundo da cociña e animárono para que se formase na materia, polo que cursou ciclo medio e superior de cociña en Pontevedra e Santiago, respectivamente e, tras iso, culminou os seus estudos no Basque Culinary Center do País Vasco.

Con todo, a paixón e o fervor polo mundo gastronómico desenvolveuna nas cociñas dos que poderían ser considerados os seus mentores nos fogóns, Marcelo Tejedor (Casa Marcelo) e Fernando Agrasar (As Garzas), ambos cunha estrela Michelin no seu poder.

Tras eles, Áxel Smyth se fogueó en diferentes restaurantes do territorio español, como José Carlos García en Málaga, Restaurante Gaytan en Madrid, Restaurante Baluarte en Soria ou o Restaurante Miramar en Llançá, ademais de percorrer outros tantos restaurantes en Londres e Bruxelas.

Tras traballar de xeito conxunto con referentes dos fogóns, Smyth decidiu emprender a súa carreira en solitario no compostelán Auga e Sal coa constancia e a perseveranza como ingredientes indispensables para aderezar os pratos que conquistaron ao xurado das estrelas Michelín.

A pandemia lonxe dos seus animou a Áxel Smyth a facer as maletas para volver a casa e porse á fronte dun restaurante que abrira hai cinco anos ás portas do mercado de Abastos pero ao que soubo darlle un impulso ata o punto de que só tres meses despois de que Smyth chegase a esa cociña, o Auga e Sal xa recibiu o seu primeiro gran recoñecemento, un Sol Repsol, en abril de 2021.

O menú que ofrece o restaurante situado nunha das entradas da zona vella de Compostela está composto por 12 pases que varían segundo a estacionalidade, facendo especial fincapé no produto artesán e de máxima calidade, con verduras que proveñen diariamente de hortos locais, peixes salvaxes capturados con artes de pesca sostibles co medio ambiente ou carnes seleccionadas dos provedores galegos.

Aos seus recentemente estreados 30 anos, Smyth cumpriu así un soño, pero para unha persoa que se autodefine como "inconformista" a carreira non finaliza aquí xa que, como contou a Efe, gustaríalle seguir sumando recoñecementos e estrelas no seu palmarés.