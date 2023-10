Axega comparte a súa guía de consellos para evitar sustos na recollida de setas

Sumidos xa en pleno outono pese á calor que continúa incidindo en Galicia, a Axencia Galega de Emerxencias (Axega) comparte a través das súas redes sociais consellos para afrontar con garantías e sen incidentes a tempada micolóxica. "Se non coñeces o cogomelo, mellor non collelo!" é o seu lema.

Entre esas advertencias, as redes do 112 apuntan nun divertido vídeo á necesidade de elixir a indumentaria axeitada, prestando especial atención á posibilidade de precisar elementos reflectantes nas primeiras e nas últimas horas do día. Ademais recomendan levar sempre o Documento Nacional de Identidade (DNI), un teléfono móbil con batería suficiente e un GPS que pode estar incluído no propio terminal.

Entre os consellos Axega chama a compartir a ruta que se vai seguir por se ocorre algún imprevisto, consultar con anterioridade a previsión meteorolóxica, respectar a contorna e evitar consumir os cogomelos descoñecidos e atender á lexislación vixente en canto ás cantidades de produto que pode recoller cada persoa.