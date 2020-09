A Avogacía do Estado admite que a recuperación do Pazo de Meirás tardará "algún tempo"

O avogado do Estado xefe en Galicia, Javier Suárez, admitiu que poder recuperar o Pazo de Meirás tardará "algún tempo", ante os recursos que o Franco poderán presentar á sentenza do Xulgado de Primeira Instancia número uno da Coruña que ordena a devolución do inmoble ao patrimonio público.

Dela, considerou, a preguntas dos xornalistas e após unha reunión co delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, que despexa o camiño para a súa recuperación. No entanto, admitiu que, polo momento, a familia Franco poderá seguir facendo uso do mesmo.

"Si, se non hai unha execución definitiva ou provisional", dixo sobre o fallo ao ser preguntado se, por agora, poderían veranear despois de que o Franco anunciasen a presentación dun recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña, un fallo contra o que aínda cabería recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

Respecto da petición dunha execución provisional da sentenza, indicou que por parte da Avogacía do Estado de momento non se valorou esta cuestión xa que nestes momentos están "a estudar" o contido da mesma.

SENTENZA "IMPORTANTE". Dela, recalcou que é "importante". "Polo valor simbólico que ten esa propiedade e a dimensión histórica", remarcou. Tamén expuxo que é "moi contundente" e que está "sólidamente argumentada" polo que se mostrou convencido de que despexa o camiño de cara aos posibles recursos.

Sobre o que a familia Franco anunciou que presentará ante a Audiencia Provincial da Coruña, precisou que teñen 20 días para preparalo e que, unha vez presentado, deberán dar traslado ás partes para fagan "a impugnación" que estimen. "Non é unha cousa que se vaia a resolver definitivamente nuns meses, tardará algún tempo", dixo sobre un fallo definitivo sobre Meirás.

CASA CORNIDE. Preguntado se abre a porta á presentación doutras demandas para recuperar bens como a Casa Cornide, situada na Coruña e que o Franco puxeron á venda, admitiu que "pode haber aspectos desta sentenza que parece que deixan aberta esa vía".

Con todo, insistiu en que "cada asunto ten as súas peculiaridades" e precisou non ter datos da Casa Cornide, situación que está a valorar o concello herculino, como lembrou tamén o delegado do Goberno en Galicia.

"Hai que ir aos poucos e ver que argumentos ten o concello de armazón xurídico", engadiu Javier Losada após a reunión que mantivo co máximo responsable da Avogacía do Estado en Galicia. Ao fío diso, incidiu en que, polos datos dos que se dispoñen, "é un tema contractual co Concello da Coruña, que era o propietario do edificio" antes de que pasase a mans do Franco.

En canto á recuperación doutros bens, o avogado do Estado xefe en Galicia subliñou a valoración que recolle a sentenza en relación á resposta que dá ao Franco respecto do seu argumento dun exercicio de forma "tardía" da demanda de Meirás por parte do Estado. "Di que inflúen as implicacións históricas", destacou sobre o contido do fallo e admitindo a posibilidade de que se poida tentar aplicar "a outros supostos".

LEI DE MEMORIA HISTÓRICA. Pola súa banda, o delegado do Goberno en Galicia cualificou de "vitoria da democracia e do Estado de Dereito" a sentenza. "Vese que a Lei de Memoria Histórica está a cumprirse", expuxo após un fallo que cualificou como "un día de alegría".

Ademais, Losada aproveitou para subliñar o "traballo moi duro e moi intenso", da Avogacía do Estado, ao que sumou o "apoio de historiadores, de colectivos que traballaron desde o punto de vista de fundamentación dos datos para articular unha boa demanda".

Apelando á "rotundidade da sentenza", mostrouse confiado en que, a pesar dos recursos que poderá presentar a familia Franco, mantéñase o contido da mesma. A iso, sumou o feito de que o fallo "non recolle ningunha das apreciacións que a outra parte tiña, algo importante no futuro da decisión", engadiu sobre instancias superiores.

Por outra banda, remarcou que o caso do Pazo de Meirás son "cuestións que non deben ser admitidas nun Estado de Dereito moderno e democrático". "Que un ben público poida ser ocupado, detentado por un particular", apostilou.

Feijóo celebra o fallo , que ve un triunfo do "estudo xurídico" e de "non facer só pancartas"

O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, celebrou este xoves a sentenza xudicial que determina a devolución do Pazo de Meirás ao Estado por parte da familia do ditador Francisco Franco, un triunfo que ligou con "estudar xuridicamente" a situación para que o Estado de Dereito poida actuar "con rigor" e de "non facer só pancartas".



Na segunda sesión do pleno de investidura, na que tanto a líder do BNG, Ana Pontón, como o do PSdeG, Gonzalo Caballero, fixeron referencia a unha sentenza da que o candidato popular asegurou que non vai reclamar a súa "paternidade". Aínda está pendente a fase de recurso e, aínda que Feijóo manifestou o seu desexo de que este non chegase, o Franco xa avanzaron a súa intención de esgotar esta vía.



Máis aló, proclamou que no caso do Pazo de Meirás, "unha edificación que era de Galicia, o lóxico é que o que era de Galicia, siga sendo galego.



Así mesmo, felicitou a quen eran portavoces na Cámara galega cando, na pasada lexislatura, se impulsou a "reivindicación política" do inmoble.



A partir de aí, subliñou que "se sumaron outras administracións" á demanda e agradeceu "especialmente" a actuación da Administración central e á Avogacía do Estado, e trasladoulles o "recoñecemento" do Parlamento autonómico.



Finalmente, concluíu que a sentenza é o resultado de "non facer só pancartas", senón "propor e estudar xuridicamente" as cuestións para que nun Estado de Dereito "a xustiza actúe con rigor".



"MÁIS QUE UN PAZO, É UN SÍMBOLO". Previamente, Pontón mostrou o seu "orgullo" como galega pola sentenza e tivo palabras de recoñecemento para as asociacións, o historiador Carlos Babío (membro do BNG tamén) e a concelleira compostelá Goretti Sanmartín, que desde a Vicepresidencia da Deputación da Coruña impulsou o primeiro informe dunha institución pública. "É máis que un pazo, é un símbolo", remachou.



Tamén Gonzalo Caballero expresou a súa "alegría serena" pola sentenza que, en primeira instancia, recoñece ao Estado como titular do Pazo de Meirás. Para Caballero, a decisión xudicial supón "un avance" no recoñecemento ás persoas represaliadas polo franquismo e na construción de "unha democracia mellor".