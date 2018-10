El avispero del PSdeG ante las municipales

El PSdeG irá finalmente a procesos de primarias para elegir a sus candidatos a la alcaldía para las municipales de mayo en tres de las siete ciudades: Ourense, A Coruña y Ferrol. Con Vigo y Lugo resueltos desde el primer momento bajo la premisa interna de que cualquier alcalde tiene derecho a repetir, ya solo había dudas en Pontevedra y Compostela, donde finalmente el proceso se zanjará con candidato único, sin necesidad de pasar por las urnas el próximo 18 de noviembre, aunque con la obligación de presentar un 5% de avales antes del día 5.

Regreso de Bugallo a Santiago

Una negociación resuelta in extremis rescatará a quien fuera alcalde tres legislaturas —del 23 de diciembre de 1998 al 22 de mayo de 2011— como cabeza de cartel socialista en Santiago. Xosé Sánchez Bugallo era la gran apuesta de la dirección provincial coruñesa y, pese a no convencer del todo a Gonzalo Caballero, la mayoría considera que la suya es una apuesta a caballo ganador. El diálogo iniciado con el que se postulaba como su único rival, Gumersindo Guinarte, fructificó ayer por la tarde, de forma que el profesor universitario se integrará en la lista de Bugallo, presumiblemente como número tres, ya que el dos lo ocuparía, según algunas fuentes, Mercedes Rosón, que representaría al sector más crítico con el exalcalde. De esta forma, en la capital gallega el PSdeG sí podría presumir de una lista de integración total que mejore los resultados de Paco Reyes en 2015.

Tino, sin rival en Pontevedra

Cerrado este jueves el plazo para las precandidaturas, Tino Fernández será el aspirante del PSOE a la alcaldía de la ciudad del Lérez. El concejal pontevedrés y actual portavoz municipal expresaba en Diario de Pontevedra la "confianza que transmite ser el único precandidato" y avanzaba que afronta su nueva etapa con "ganas de devolver esa confianza con trabajo para intentar que en el Concello se dé una pasada por la izquierda con un alcalde socialista". Eso sí, su caso es distinto al de Bugallo, porque el hecho de no tener rivales para las primarias —se especuló con el concejal Iván Puentes— no significa que no tenga enfrente un sector crítico y contestación interna. Además, concurre bajo la presión de enfrentarse al todopoderoso Lores después de cosechar el PSdeG sus peores resultados en 2015.

Ourense: sitio distinto

Una vez más, la política en Ourense va por libre, con hasta cinco precandidatos y tres de ellos de la misma corriente, la denominada tercera vía. El aspirante que más firme parece, de arranque, es el actual portavoz municipal, José Ángel Vázquez Barquero, que fue además el primero en dar el paso de presentarse. Enfrente tiene dos sparrings que, a priori, se presupone que no terminarán el proceso y acabarán integrándose en alguna candidatura: los militantes de a pie Jainer Barros y Marcos Diéguez.



En este sentido, parecen a priori más potentes el ingeniero e integrante de la ejecutiva provincial Antón Alonso, hombre fuerte de esa tercera vía, y la profesora en el campus de Ourense y vicedecana de Relaciones Internacionales Elena de Prada, que podría aspirar a ser la candidata de consenso. De todas formas, la atomización beneficia sobre todo a Barquero, que tampoco termina de convencer a la cúpula gallega.

Póker de nombres en A Coruña

Otra ciudad donde se espera un proceso interno disputado es A Coruña, después de que hasta cuatro aspirantes formalizasen su preinscripción: el abogado Rafael Arangüena, el exportavoz del PSdeG en A Coruña y empresario audiovisual Juan Ignacio Borrego, la también letrada Inés Rey y el actual portavoz municipal del partido, José Manuel García. Este último partiría con el cartel de favorito, toda vez que el empujón se lo dio su madrina política y hasta hace poco máxima responsable, Mar Barcón, que llegó a una especie de pacto con Gonzalo Caballero y la dirección gallega.

Sin embargo, la ejecutiva provincial preferiría un perfil como el de Rafael Arangüena, primo del número dos del líder del PSdeG y que se podría etiquetar como el heredero del vazquismo. De todas formas y como ocurre en Ourense, solo tendría opciones si finalmente se produce un mano a mano contra García, ya que la existencia de más aspirantes fragmenta y debilita las alternativas.

Tensión en el polvorín de Ferrol

El último proceso de primarias en la ciudad departamental, para designar líder de la agrupación local, acabó con recursos y expedientes en Ferraz, lo que da buena muestra de que el socialismo en Ferrol es un polvorín. De arranque, el senador Ángel Mato, derrotado precisamente en ese último proceso ante Beatriz Sestayo, sería el candidato con el cartel de favorito y que gustaría tanto en la ejecutiva provincial como en la gallega. Pero ayer, antes de cerrarse el plazo, aparecieron dos aspirantes más: el concejal Germán Costoya y el dirigente de la corriente Izquierda Socialista Antonio Golpe, que ya había anunciado su candidatura a comienzos de la presente semana. Lo que ocurra en Ferrol, como casi siempre, es algo que se antoja impredecible.



Continuidad en Vigo y Lugo

Normalidad en la ciudad olívica con Abel Caballero y en la bimilenaria con Lara Méndez, que concurrirán en mayo sin discusión.