O popular Avelino Pazos asumiu a Alcaldía de Castrelo de Miño (Ourense) ao saír adiante a moción de censura contra o nacionalista Esteban Suárez grazas aos votos do tres edís do PP e os dous exconcelleiros do PSOE, Jaime Fontanes e Francisco Pérez.

Pola súa banda, tanto os tres representantes do BNG como a portavoz do PSOE, Catalina González situáronse en contra nun pleno que arrincou ás 12.00 horas e que contou coa presenza da Garda Civil para velar pola seguridade.

En declaracións a Europa Press despois da sesión, o novo alcalde, o popular Avelino Pazos comprometeuse a traballar "por e para os veciños" do municipio, así como para sacar da "parálise" na que, na súa opinión, o BNG simira a localidade.

Ademais, o novo rexedor criticou que, durante o pleno, unha edil do BNG integrante da mesa de idade tratase de utilizar "artimañas" para expulsalo e impedir o debate da moción que, conforme sinalou, finalmente "saíu ben".

"O BNG non se vende como fai o PSOE neste caso, que se vendeu"

O recentemente elixido alcalde, así mesmo, avanzou que integrará no seu goberno aos dous exconcelleiros socialistas que apoiaron a súa investidura, Jaime Fontanes e Francisco Pérez.

"O BNG NON SE VENDE". Pola súa banda, o nacionalista Esteban Suárez asegurou que o BNG "non se vende" e pediu aos veciños presentes, moitos con pancartas nas que se podían ler consignas contra o "caciquismo", que lembren este feito cando acudan a votar en 2023.

"O BNG non se vende como fai o PSOE neste caso, que se vendeu", sinalou tamén en declaracións a Europa Press o xa exrexedor, que criticou o acordo de "despachos" contra a vontade dos veciños.

Pola súa banda, na sesión, a socialista Catalina González reiterou o seu rexeitado á moción e asegurou sentir "vergoña" pola decisión adoptada polas súas dúas excompañeros.

DIRIXENTES. Ao debate acudiron dirixentes do BNG e do PSOE para arroupar aos seus respectivos representantes. Así mostraron o seu apoio a Esteban Suárez o responsable de Organización de BNG, Bieito Lobeira, e a deputada pola provincia Noa Presas.

Pola súa banda, a socialista Catalina González foi arroupada polo secretario provincial do PSOE ourensán, Rafael Rodríguez Villarino, e a deputada Mariña Ortega, entre outros.