O Ave chegará a Galicia en 2021 dun xeito "gradual"

O secretario xeral de Infraestruturas, Sergio Vázquez, fixou para 2021 a chegada da Ave a Galicia, remitíndose aos prazos dados xa a este respecto polo Goberno. "Será algo gradual, por etapas", sentenciou a preguntas dos xornalistas.

Nunha visita á obra da glorieta da Rocha, en Cambre (A Coruña), asegurou que a infraestrutura de alta velocidade está "nos seus momentos finais" co tramo Zamora-Pedralba "construído" e pendente "da aprobación para a súa posta en servizo".

"O que barallabamos", dixo ao ser preguntado sobre a data da Ave en Galicia. "A chegada a Ourense expuñamos para o próximo ano e Zamora-Pedralba vai ser inminente", manifestou, ademais de recalcar que o Goberno é o "máximo interesado" en pór en servizo esta infraestrutura.

O secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana realizou estas manifestacións na súa visita á obra da glorieta da Rocha, nun acto no que estiveron presentes tamén o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; a subdelegada na Coruña, Pilar López-Riobóo, e o alcalde de Cambre, Óscar García.

Sobre esta obra, púxoa como un exemplo das actuacións en materia de "mobilidade de proximidade" que pretende impulsar o Ministerio. Por outra banda, avanzou que estará finalizada antes de fin de ano, aínda que a glorieta atópase xa operativa. "Son actuacións cun impacto directo no cidadán", remarcou.