La autopsia revela que el profesor jubilado de Vigo murió degollado

La autopsia practicada al profesor jubilado Benito Torreiro Sío, de 69 años, revela que el hombre murió degollado con un cuchillo de cocina al ser apuñalado en el cuello. Además de esta herida, la víctima presentaba varios cortes más en los brazos y golpes en la cabeza, según informó la TVG.

El principal sospechoso del crimen es un joven de 21 años que portaba el DNI y la tarjeta bancaria de la víctima –con la que realizó diversas compras– en el momento de su detención, realizada por la Guardia Civil en el transcurso de un control rutinario en la AP-53 a su paso por Silleda.

Las diligencias en relación a este caso se encuentran por ahora bajo secreto de sumario, como determinó la titular del juzgado de instrucción número 5 de Vigo, a cuya disposición se espera que sea puesto el detenido este viernes tras el interrogatorio en comisaría, a donde llegó sobre las 13.30 horas del miércoles, según precisaron fuentes policiales.

En principio, se le investiga por un delito de usurpación de identidad y como presunto autor de homicidio.

HECHOS. Fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han relatado que los hechos sucedieron pasadas las 19,00 horas de este pasado martes cuando recibieron un aviso para acudir a la vivienda de un hombre, en la viguesa calle Areal, cuya documentación había sido intervenida a un joven en un control en Silleda.

Agentes de la Policía Nacional accedieron a la vivienda de esta persona tras abrirles familiares del mismo. Allí localizaron a Benito Torreiro en el suelo con heridas de arma blanca y un golpe en la cabeza, han relatado las mismas fuentes policiales.

Las mismas fuentes han apuntado que el interior de la vivienda no estaba revuelto y, aparentemente, no había daños en la misma. Además, han indicado que la víctima no tenía antecedentes.

Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital avanzado del 061, cuyo personal sanitario confirmó en el punto la muerte del hombre, han apuntado fuentes sanitarias.

CONSTERNACIÓN. Benito Torreiro Sío era profesor jubilado y ejerció como maestro en la Escola Unitaria do Calvario de As Neves, entre otros. Además, desarrolló, de forma solidaria, labor docente en Latinoamérica.

Asimismo, Torreiro Sío perteneció al sindicato UGT y pasó por la política, puesto que llegó a ser concejal del PSOE en As Neves.

De hecho, miembros de la formación expresaron este miércoles en las redes sociales su dolor por lo sucedido. "Consternado pola terrible nova do asasinato en Vigo do mestre xubilado e sindicalista Benito Torreiro", escribió el portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, para trasladar su pésame.

El secretario general del partido en la provincia de Pontevedra, David Regades, también tuvo palabras en su memoria: "Todo mi cariño y afecto a la familia y amistades del maestro jubilado, socialista y sindicalista", tuiteó.