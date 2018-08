La familia del hombre fallecido en el Punto de Atención Continuada de A Estrada ha recibido este miércoles las conclusiones del informe preliminar de la autopsia realizada a la víctima.

El portavoz de la familia, Manuel Pereira, asegura que la muerte de José Manuel Brey Brea se produjo por atragantamiento.

La familia considera que, si hubiera personal sanitario cualificado en el PAC en el momento en que se produjeron los hechos, el hombre no habría fallecido. La familia también apoya la petición de destitución del conselleiro de Sanidade que ha solicitado el Defensor del Paciente.

LA HIJA DEL FALLECIDO, INDIGNADA. "No me consuela. La única explicación que me vale ya la sé y es que hay recortes en Sanidad y eso influye en la salud y en la calidad de vida de la gente. Lo siento, no me sirve, no me convence", dijo Demelsa Brey, la hija del fallecido durante una entrevista en el programa La mañana de TVE tras escuchar las explicaciones sobre el funcionamiento del los PACs ofrecidas por el director de procesos asistenciales de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.

La familia estudia con un abogado la presentación de una demanda. "Cierto es que mi padre tenía una enfermedad crónica avanzada. Quizás ese mismo día se hubiera muerto, pero la duda la tendremos ahí porque lo que no puede ser es que vayas a un centro de Atención Primaria y no haya nadie", manifestó.