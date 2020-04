A autopsia ao bebé de Ponteareas descarta indicios de delito: morreu ao atragoarse

A autopsia practicada ao bebé de Ponteareas (Pontevedra), de 5 meses de idade, que faleceu o pasado domingo logo de atragoarse, descartou inicialmente indicios de delito, e apunta a que as marcas que presentaba o corpo do pequeno son compatibles coas propias das manobras de reanimación, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación.

O bebé foi trasladado esta fin de semana ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo despois de sufrir un atragoamento cando comía no seu domicilio, pero faleceu horas despois. Os sanitarios alertaron ao xulgado ao observaren que presentaba algunhas marcas no corpo, que os seus pais xustificaron por realizarlle manobras de reanimación ao ver que se asfixiaba.

Os servizos forenses do Imelga en Vigo realizaron a autopsia, que descarta inicialmente indicios de delito, e apunta que as marcas no corpo do bebé poden ser compatibles coa presión exercida en manobras de reanimación.

En todo caso, a última palabra teráa o xulgado de Ponteareas que (xunto coa Garda Civil) investiga o ocorrido, despois de que o xulgado de garda de Vigo se inhibise no seu favor.