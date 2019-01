Aumentan a sete os falecidos con gripe en Galicia

Os falecidos con gripe en Galicia aumentaron ata sete esta semana, cinco máis que fai sete días. Do total, cinco non estaban vacinados. Así o reflicte o undécimo informe 'Vixilancia da gripe en Galicia', publicado este venres polo Sergas, recollido por Europa Press, no que se puntualiza que cinco do sete falecidos morreron pola gripe.

Desde o inicio da temporada e até as 13.30 horas deste mércores 23 de xaneiro declaráronse 290 ingresos, 138 máis que hai unha semana cando había 152 rexistrados.

O informe concreta que dos 290 ingresos desde o inicio da temporada, 143 xa recibiron o alta. Ademais, indica que do total, 25 requiriron asistencia en UCI e dos 253 que tiña indicada a vacina, 147 non a recibiron.

Segundo os rexistros de gripe en Atención Primaria constátase un "ascenso respecto da semana anterior". Engade o Sergas no informe que nesta semana, o catro provincias superan co número de consultas semanais por gripe o seu limiar propio.

En canto ás chamadas ao 061 por gripe e infeccións respiratorias, no documento reflíctese "un ascenso respecto da semana anterior".

MÁIS AFECTADOS. Por grupos de idade, o Servizo Galego de Saúde explica no informe desta semana que os máis afectados "seguen sendo os maiores de 64 anos e o grupo de 45-64 anos".

Nesta última semana analizáronse un total de 487 mostras para virus respiratorio (VRS), das que houbo 88 positivas; e 747 para os virus da gripe, das que 145 resultaron positivas para o virus da gripe A.

TENDENCIA CRECENTE. Para o Sergas, os datos achegados pola vixilancia microbiolóxica, e tendo en conta os niveis provinciais da intensidade da actividade gripal, "tradúcense nunha difusión xeográfica xeral" e tendencia "crecente".

Este venres conclúe a campaña de vacinación da gripe na Comunidade galega que se desenvolveu desde o 22 de outubro en 900 puntos de vacinación repartidos por toda Galicia.