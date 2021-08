Aumenta un 60% el número de viajeros que usa el autobús urbano en Galicia

Las fuertes subidas del número de viajeros que utilizan elregistradas en todas las comunidades el pasado mes de junio no permiten recuperar todavía en ninguna de ellas las cifras que se alcanzaban antes de la pandemia. Los datos de junio comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que esta tónica es la misma en el conjunto del transporte público, en el que un incremento del 16,7% en el primer semestre del año no corrige todavía la caída respecto a junio de 2019, que es del 40% para todo el país.Respecto al autobús urbano, algunas comunidades, como Castilla y León y Cataluña han duplicado casi el número de viajeros de autobús urbano respecto a junio de 2020, con subidas del 95,5 y el 94,0 %, respectivamente.En Madrid ha aumentado un 87,7 %; en Castilla-La Mancha un 76,7 %; y en Extremadura un 76,0 %, mientras que por debajo de la media (71,6 %) han crecido Murcia (70,3 %), Galicia (60,0 %), Andalucía (58,5 %), Comunidad Valenciana (57,4 %), País Vasco (53,1 %)Asturias (51,4 %), Aragón (46,4 %), Canarias (45,2 %).El INE no publica separados los datos de Baleares, Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla a fin de mantener el secreto estadístico, aunque los contabiliza en el total nacional.En cifras acumuladas del primer semestre del año (enero a junio), la variación es positiva en todas las comunidades autónomas, excepto en Murcia (–5,1 %), y los mayores crecimientos se registran en Canarias (26,6 %), Cataluña (25,0 %) y País Vasco (21,8 %) registran en el acumulado del primer semestre del año.A pesar de esta recuperación respecto a las cifras contabilizadas en plena pandemia,, antes de la aparición de la covid.La que más cerca está es Canarias, donde sus casi 4,4 millones de viajeros de autobús urbano están únicamente un 16,7 % por debajo de los poco más de tres millones de junio de 2019.Esta diferencia es mayor en Castilla-La Mancha (32,6 %), Comunidad Valenciana y Murcia (31,6 % en cada caso), Castilla y León (30,8 %) Madrid (30,2 %) y Extremadura (30,1 %).