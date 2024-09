Aulas de última tecnoloxía para a FP de Lugo

Galicia é hoxe unha comunidade líder en España na Formación Profesional grazas á evolución experimentada na última década co apoio da Xunta de Galicia a través de políticas de reforzo e coa implicación e compromiso dos equipos directivos dos centros educativos e, especialmente, da rede de Centros Integrados de Formación Profesional, que exercen de polos tractores destas ensinanzas. Este avance non só se reflicte no incremento de matrícula, senón tamén no prestixio acadado, que se traduce en taxas de inserción laboral do 85% no caso da modalidade xeral e de ata o 100% na FP Dual.

Tras máis dunha década de traballo centrado no reforzo de prazas e no enriquecemento da oferta con propostas adaptadas ás necesidades das empresas e das comarcas onde se asentan os centros, a Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades encara os vindeiros anos co reto de afianzar o crecemento experimentado con máis innovación e tecnificación, o que fai necesario contar con tecnoloxía punteira nas aulas.

Neste contexto, o departamento educativo do Goberno galego está a dotar aos centros de FP dos chamados espazos de tecnoloxía aplicada, as aulas do futuro da Formación Profesional que preparan aos estudantes para manexarse en contornas reais de traballo.

Formación completa e realista

Trátase, en concreto, de transformar as aulas tradicionais en espazos equipados con tecnoloxía avanzada, que permiten aos alumnos adquirir habilidades prácticas directamente transferibles ao mundo laboral. Neles, poden traballar a integración de tecnoloxías de vangarda, como a realidade virtual, a fabricación aditiva e a simulación industrial, que replican os procesos reais das empresas.

Esta aproximación práctica facilita unha formación máis completa e realista, proporcionando aos estudantes as ferramentas necesarias para afrontar os desafíos e as complexidades dos seus futuros postos de traballo.

Polo tanto, os espazos tecnolóxicos favorecen a conexión directa entre a formación e a industria. Ao utilizar equipamentos e metodoloxías empregadas en contornas laborais reais, os estudantes non só melloran a súa capacitación técnica, senón que tamén incrementan a súa empregabilidade, xa que a experiencia práctica adquirida en áreas similares ás que atoparán nas empresas facilita a súa inserción laboral e asegura que estean mellor preparados para contribuír desde o primeiro día.

Ademais, xogan un papel crucial na adaptación dos centros educativos ás necesidades cambiantes dos sectores produtivos. Ao dispor de equipamentos actualizados e metodoloxías innovadoras, os centros de FP poden ofrecer unha formación máis flexible e adaptada ás novas realidades do mercado.

A provincia de Lugo conta na FP con sete novos espazos de tecnoloxía aplicada en sete centros punteiros nas ensinanzas de Formación Profesional.

Estes espazos abranguen todo o territorio, tanto a capital lucense como as comarcas da Mariña e Ribeira Sacra.

Así pois, chegan tanto á cidade de Lugo como aos concellos de Mondoñedo, Burela, A Pontenova, Foz e Monforte de Lemos.

Esta distribución asegura que a modernización da formación profesional beneficie a estudantes en diferentes áreas, garantindo igualdade de oportunidades e acceso a formación de alta calidade independentemente da súa localización.

Equipamentos. Aumento do investimento e da dotación

Os espazos tecnolóxicos non é o único investimento que a Xunta de Galicia está a destinar nos centros que imparten FP en materia de equipamentos de última xeración. Este curso que comeza, 140 centros serán dotados con case 6 millóns de euros, con maquinaria para así atender a forte especialización dos ciclos e ao incremento récord de matrícula, froito dos bos resultados e o prestixio acadado nestas ensinanzas.

Así, en función dos ciclos formativos, as aulas de tecnoloxía aplicada reciben distintos materiais para dar resposta ás necesidades de distintas familias profesionais.

Inclúense distintos tipos de tornos, robots móbiles autónomos, cizallas para chapa, fresadoras de torreta, equipos de infravermellos, unha cabina de despolvorización de operarios, unha fundidora dental electrónica por indución, unha ducha vichy, entre outros. Tamén aparellos, de menor envergadura, como manequíns para prácticas, de reanimación cardiopulmonar, envasadoras ao baleiro, cortadoras de fiames, etc.

Así son as aulas de futuro

IES Perdouro de Burela ▶ O IES Perdouro de Burela lanza a DixitAula de operacións e intervencións de alta tecnoloxía, que simula un ambiente produtivo real cunha ampla gama de equipamento moderno, como cámaras termográficas e escáneres 3D. Este espazo proporciona unha formación práctica en tecnoloxías de mantemento e intervención avanzada.

IES de Foz ▶ No IES de Foz, a nova aula tecnolóxica do torrado do café recrea un tostadeiro similar ao que se usa nas empresas do sector, permitindo ao alumnado participar en todo o proceso de creación do café, desde a clasificación do gran ata o tostado e a análise dos factores que afectan á calidade do produto.

CIFP As Mercedes de Lugo ▶ O CIFP As Mercedes introduce unha aula de control e simulación industrial que permite ao alumnado traballar con pneumática, sensores e PLCs, simulando contornas da Industria 4.0.

Esta aula, vinculada ao curso de especialización en Dixitalización do mantemento industrial, ofrecerá ensaios con equipos de control de automatización modernos e formará sobre sistemas eléctricos e electrónicos, montaxe e mantemento de maquinaria, e diagnóstico de avarías.

CIFP Politécnico de Lugo ▶ Aula de dixitalización e fabricación aditiva: a partir deste curso este espazo permitirá ao alumnado do CIFP Politécnico traballar con impresoras 3D e tecnoloxía de escaneado tridimensional. Esta instalación mellorará as competencias dos estudantes en áreas como a fabricación mecánica, a saúde e a edificación, proporcionando unha formación práctica e avanzada en tecnoloxías emerxentes.

IES Enrique Muruais de A Pontenova ▶ O IES Enrique Murais contará coa aula tecnolóxica 'O Regazal', este espazo suporá a reforma dunha aula tradicional, optimizando o espazo para actividades de deseño, produción e experimentación no ámbito da metalurxia. A aula estará dotada con equipamento especializado. Estas ferramentas permitirán realizar traballos prácticos avanzados e fomentarán a aprendizaxe competencial.

IES A Pinguela de Monforte de Lemos ▶ En Monforte de Lemos, o IES A Pinguela presenta 'Tecnho Shoemakers', un espazo integral para o desenvolvemento de técnicas avanzadas e tradicionais na fabricación de calzado.

Este entorno de aprendizaxe permitirá ao alumnado adquirir competencias fundamentais para a industria do calzado, abarcando desde os métodos clásicos ata diferentes técnicas innovadoras de produción.

IES PLurilingüe San Rosendo de Mondoñedo ▶ O IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo inaugurará un laboratorio de biotecnoloxía centrado na mellora da produción agrícola e na investigación de pragas e enfermidades, capacitando aos estudantes en técnicas avanzadas como, por exemplo, o cultivo in-vitro de plantas e a produción de micelios.