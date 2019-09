A Audiencia de Ourense, sobre Pachi Vázquez: "Os indicios superan a mera sospeita"

A Audiencia Provincial de Ourense rexeitou os recursos de apelación presentados polos exalcaldes do Carballiño (Ourense) Pachi Vázquez e Carlos Montes, así como polos concelleiros socialistas José Antonio Barge, Alfonso Prado e Elisa Domínguez. En relación ao primeiro, que foi secretario xeral do PSdeG, esgrime que os "indicios superan a mera sospeita".

Segundo esgrime a Sala da Sección 2 da Audiencia Provincial de Ourense, en relación ao recurso de Pachi Vázquez –que alegou que non median indicios de criminalidade na súa relación, senón tan só sospeitas que non alcanzan tal categoría–, "os indicios reflectidos pola instrutora son tales superando a mera condición de sospeitas, posto que a contratación laboral que o recorrente subscribiu nunha ou outra medida foi realizada á marxe de todo procedemento sen realización de expediente algún".

"E así parecen acreditalo algunha das testificales practicadas nas actuacións, e elas aínda cando sexan contraditas por outros elementos de descargo, esixen a oportuna valoración no plenario, que viabiliza o auto que agora se cuestiona", expón a Audiencia no seu auto.

No seu recurso, Pachi Vázquez puña de manifesto que non median indicios de criminalidade na súa relación, senón tan só sospeitas que non alcanzan tal categoría, así como que non existe un tratamento individualizado no relato impugnado sobre a implicación do recorrente, "o que carrexaría a nulidade do auto apelado", aínda que o recorrente demandaba só o arquivo da causa.

Tamén rexeita a Audiencia Provincial de Ourense as alegacións doutros investigados, "por canto a juzgadora a través da individualizada referencia aos contratos cuestionados no auto apelado, determina a responsabilidade de cada un dos recorrentes nos períodos dos seus distintos mandatos".

Para a Audiencia de Ourense "imponse o rexeitamento do recurso articulado ao entender que o auto impugnado axústase escrupulosamente ao disposto no artigo 779.4 da LECRIM e á xurisprudencia que o interpreta".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Respecto dos recursos formulados pola representación de Alfonso Prado, concelleiro delegado de persoal desde o ano 1995 até o ano 2007 e de Elisa Domínguez, alcaldesa en funcións e antes concelleira de Asuntos Sociais, que denuncian a vulneración do principio de presunción de inocencia, en relación ás contratacións, a Audiencia de Ourense esgrime que alegacións sobre "a non constancia de soporte documental dalgunha delas non implica a súa inexistencia ou en definitiva que era a forma habitual de contratación das entidades públicas por inexistencia de normativa específica, deberán de ser reproducidas no plenario".

Respecto diso, engade que "no momento actual non desvirtúan a realidade da irregularidade das contratacións levadas a efecto, á marxe do procedemento e das que os concelleiros de persoal e Asuntos Sociais han de responder".

Finalmente, indica que "non se comparte pola Sala a alegación relativa a que a juzgadora mostra as súas dúbidas na resolución impugnada sobre o alcance das irregularidades detectadas, e a súa aberta ou non contradición co dereito, e que as mesmas han de determinar un sobresemento libre".

"A juzgadora con acerto tan só faise eco da súa existencia e considera que indiciariamente cumpren o tipo imputado, isto é o artigo 404 do CP, ao aludir a que as contratacións se facían á marxe de todo procedemento con omisión de tramites esenciais, e iso na fase procesual na que nos atopamos é suficiente", explicou.

En relación ao recurso articulado pola representación de Carlos Alberto Montes, alcalde do Carballiño desde o ano 2005 até 2011, "ha de sinalarse que no mesmo faise un estudo das distintas resolucións que propiciaron as contratacións e que fundamentan a imputación do delito de prevaricación, negando a súa concorrencia".

A Sala lembra que "se sancionan penalmente condutas realizadas por quen forman parte dos órganos administrativos, con capacidade resolutoria, e dentro do ámbito propio de funcionamento da administración pública".

"Pois ben, a entender da Sala e fronte ao sostido no recurso, os aspectos obxectivos da cuestionada figura están indiciariamente presentes e iso, como se razoou no fundamento primeiro desta resolución, fai obrigado o auto da fase intermedia que se impugna, non sendo o momento procesual oportuno entrar na análise de cada unha das resolucións e examinar desde o prisma administrativo a súa ilegalidade", expón.

"NON SE AXUSTABAN Á NORMATIVA". Neste sentido, a Sala destaca que "con acerto" a instrutora expón que "as contratacións non se axustaban á normativa administrativa na materia e tal apartamiento da legalidade era coñecida polo recorrente, citando respecto diso os reparos formulados pola interventora, dos que o alcalde debeu necesariamente ser coñecedor".

"A aparencia delituosa e a existencia de indicios obxectivos fronte ao recorrente, impoñen o auto que agora se combate, o que esixe o seu mantemento, sen prexuízo de que no plenario, fágase valer a irresponsabilidade daquel, en base ao mecanismo de defensa que a lei lle confire", destaca a Audiencia.

Polo exposto, para a Audiencia Provincial de Ourense procede rexeitar os recursos interpostos e confirmar "integramente" o auto apelado con declaración de oficio das costas da alzada.

Agora, as partes esperan un novo auto de apertura de xuízo oral por parte do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 2 do Carballiño para presentar os correspondentes escritos de cualificación.