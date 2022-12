La Audiencia ourensana rebaja de 9 a 8 años la pena a un agresor sexual

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha rebajado de 9 a 8 años de prisión la condena impuesta a un varón que había sido condenado por un delito de agresión sexual.

El tribunal ourensano ha aceptado la solicitud de revisión de la condena presentada por el procesado, quien se encuentra en prisión, que también rebaja de 14 a 13 años la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima. El Ministerio Fiscal, según consta en la resolución, se mostró conforme con la reducción de la pena, informa el TSXG.

Los magistrados concluyen que en su momento los hechos fueron calificados con arreglo al artículo 178 y 179 del Código Penal, que contemplaba para el delito de agresión sexual con acceso carnal una pena de 6 a 12 años de prisión.

En este caso, los jueces consideran "que se impone el límite máximo de la mitad inferior, dada la pluralidad de actos, lo que denota la perversidad del penado, optándose así por la pena de 9 años de prisión".

Sin embargo, con la nueva Ley, entienden que los hechos tendrían que ser calificados con arreglo al artículo 178.1 y 2 y 179 del Código Penal, que sanciona con pena de 4 a 12 años de prisión.

"Ello supone que ahora el límite inferior alcanza tan solo hasta los 8 años de prisión, por lo que la pena a imponer, si hoy mediara un nuevo enjuiciamiento, sin necesidad de realizar nueva individualización, sería la de 8 años", argumenta el tribunal ourensano, que no comparte el argumento de la acusación particular al entender que, para ello, "haría falta una disposición transitoria en la ley de reforma, que lo precisara, lo cual no acontece".