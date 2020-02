Audasa decidirá "nos próximos días" se recorre a sentenza das peaxes

Audasa decidirá "nos próximos días" se recorre a sentenza ditada polo Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra e que insta á concesionaria a devolver as peaxes cobradas aos usuarios durante as 81 incidencias de tráfico rexistradas polas obras da Ponte de Rande.

Así o informaron este martes fontes da compañía, que, no entanto, destacou que a sentenza desestima as pretensións do Ministerio Fiscal á hora de reclamar unha indemnización por danos e prexuízos por estes feitos, á vez que explica que as repercusións no tráfico destas intervencións foron "mínimas".

Nun comunicado, a concesionaria explica que a sentenza establece que a execución destas obras "non xerou demoras superiores a 1 ou 2 minutos en case a totalidade do tempo no que se prolongaron" e, con iso, non implicaron "unha falta de cumprimento das obrigacións da concesionaria".

Con iso, o xuíz sinala, explica Audasa, que o tempo de incidencias é "inferior ao 0,3% do suxerido pola Fiscalía" e "céntraas exclusivamente nun tramo de menos de 3 quilómetros de lonxitude".

A ampliación de 4 a 6 carrís da ponte de Rande, "non obedeceu a ningún capricho banal de Audasa nin do entón Ministerio de Fomento", se non que "veu motivada pola necesidade de adaptar o tramo da AP-9 ás circunstancias actuais do trafico rodado que circula por esa ruta", detalla Audasa, que incide en que o fallo "recoñece a intervención do Ministerio de Transportes en favor da concesionaria no proceso".

O fallo lembra tamén que o índice de sinistralidade no tramo afectado "reduciuse nun 30% en relación co ocorrido nos anos inmediatamente anteriores e as condicións de seguridade non se viron reducidas, senón ao revés", destaca Audasa.

En canto á reclamación de indemnizacións por danos e prexuízos, rexeitada na sentenza salvo casos particulares dalgúns usuarios concretos "que poidan acreditar sufrilos", Audasa lembra que a sala o descarta "xa que non se demostrou no proceso que ningunha das incidencias causase demoras superiores a 17 minutos e "a maior parte delas xerou atrasos bastante inferiores".