Coas maiores aprehensións de heroína do século XXI ás súas costas, Sadullah Unnu, alias Nicol, seguía facendo as cousas ao seu xeito. O señor da heroína, principal provedor de clientes de media Europa, decidiu acudir en persoa a Pontevedra para atoparse cunha persoa que pensaba era de fiar, o vilanovés Francisco Javier J., alias Javillo. Non era consciente de que detrás deste individuo fincado entre Ourense e Portonovo estaban os ollos (e os oídos) da flor e nata da policía antidroga de toda España.

Así, membros das Udyco de Vigo e A Coruña co indispensable apoio do Greco Galicia, dado que a fase final da operación iniciouse en Pontevedra, estableceron un control na peaxe da AP-9 en Curro, onde interceptaron o citado Unnu cos sete quilos de 'cabalo' que pretendía facer chegar aos seus coñecidos socios en Galicia. Neste caso non apareceron os clásicos intermediarios, nin sequera transportistas albaneses nin búlgaros. O capo non se fiaba de ninguén, a pesar do que acabou caendo en mans da Policía Nacional.

17 detidos e 66 quilos de speed incautados en Biscaia poñen a guinda á investigación

Tras a caída do capo, a investigación, coordinada desde Madrid pola Sección de Heroína da Brigada Central de Estupefacientes e dirixida en Galicia por un xulgado ourensán (onde residía por tempadas o narco galego), continuou co arresto do citado Javillo, que, por orde do instrutor e a instancias do fiscal do caso, xa ingresou nun centro penal. Tamén está no cárcere o seu fillo Miguel Ángel, que, segundo os investigadores, estaba metido de cheo no negocio. A súa muller e a súa filla foron postas en liberdade provisional, aínda que serán chamadas a declarar cando o xuíz o estime conveniente.

A partir de aí levaron a cabo varias detencións máis ata sumar as 17 que inclúe o asunto, un dos golpes de man máis importantes contra o tráfico de heroína no sur de Europa, non tanto pola cantidade de droga incautada como polo nivel dos arrestados. Madrid, onde se comisaron máis de 100.000 euros en efectivo, Zamora, Cantabria e Ourense foron outras localizacións afectadas por detencións e rexistros, xunto a Pontevedra.

Xunto ao turco caeu todo o clan do vilanovés 'Javillo', un dos históricos do tráfico de heroína en Galicia

66 QUILOS DE SPEED. Paralelamente, e no marco do mesmo operativo, a Policía Nacional incautouse de 66 quilos de speed, no que constitúe un do maiores alixo da historia desta sustancia de deseño. Esta aprehensión tivo lugar no País Vasco, onde tamén se produciron arrestos.

O GRAN CAPO. Sobre o perfil de Unnu, só hai que dicir que está acreditada a súa participación en calidade de xefe no intento de introdución de máis de 500 quilos de heroína en España nos últimos anos.

Entre eses operativos destacou o comiso de 316 quilos a bordo dun veleiro, histórico pola cantidade (a maior de Europa ata a data) e polo método (non se viu ata entón o emprego do veleiro para a heroína). Tiña socios en todo o continente.