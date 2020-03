Atraca, aparentemente sin armas, una sucursal bancaria en Campo Lameiro

La Guardia Civil investiga el atraco que se ha registrado este miércoles en una sucursal bancaria de Abanca en el municipio pontevedrés de Campo Lameiro.

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe que el autor del atraco, un hombre que accedió a la oficina con la cara tapada y una capucha, se dio a la fuga tras apropiarse de unos 3.000 euros, según las primeras estimaciones.

Agentes de la Guardia Civil han establecido un dispositivo de búsqueda para localizar al autor del atraco, que habría cometido poco después de las nueve de la mañana.

El hombre, señalan estas mismas fuentes, entró en la oficina bancaria y sin mediar palabra entregó una bolsa a la empleada de la sucursal y le indicó, mediante gestos, que metiera en ella el dinero que había en la caja.

El atracador no tenía ninguna arma visible, según reconoció la propia empleada, pero los investigadores no descartan que la llevara oculta.



Tras robar en la sucursal, en la que en ese momento no había clientes, el hombre se dio a la fuga sin herir a la trabajadora.