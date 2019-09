Atopan falecido no interior dun pozo un septuaxenario ao que buscaba a súa familia en Muíños

Os servizos de emerxencias rescataron o corpo sen vida dun septuaxenario que foi localizado no interior dun pozo despois de desaparecer do seu domicilio en Albite, no municipio de Muíños. Segundo informou o 112 Galicia, foi a familia quen, pasada a medianoite, deu a voz de alarma após varios intentos errados de contactar co home.

A partir de aí, activouse un operativo de busca que finalizou sobre as 1.30 horas deste xoves coa localización do cadáver dentro dun pozo no Monte do Tapado.

Por parte do 112 Galicia pediuse a colaboración dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero só puideron confirmar o falecemento deste veciño da parroquia de Prado de Limia.

No operativo de busca participaron os membros do GES de Muíños en colaboración cos axentes da Guardia Civil.