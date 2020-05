Atopan o corpo dun home xunto á praia fluvial de Acearrica en Allariz

O corpo dun home foi localizado flotando na praia fluvial de Acearrica, no termo municipal de Allariz. As primeiras pescudas, a falta da plena identificación e da autopsia, apuntan a que corresponde a un veciño septuaxenario de Ourense.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados uns minutos das 20.30 horas deste mércores unha persona particular comunicou o achado ao servizo de emerxencias. Indicou que acababa de atopar o corpo dunha persona na presa do río Arnoia.

Segundo o seu relato parecía ser un home e estaba nun lugar de fácil acceso. O 112 Galicia avisou dos feitos a Urxencias Sanitarias, á Garda Civil e aos Bombeiros de Xinzo. Así mesmo, uníronse ao dispositivo axentes da Policía Local e efectivos de Protección Civil da localidade.

Unha vez no lugar, os bombeiros confirmaron o rescate do corpo do home. Polo momento non foi confirmada a identidade da persoa, aínda que, segundo apuntou o 112, barállase a posibilidade de que se corresponda coa dun home desaparecido en Ourense o mes pasado.

Respecto diso, fontes da Garda Civil concretaron que se apunta a que se trata dun veciño septuaxenario de Ourense. Os investigadores están á espera dos resultados da autopsia para esclarecer a causa da morte e confirmar a identidade do falecido.