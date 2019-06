Atopan un cadáver flotando no río Louro, no Porriño

O corpo dunha persoa falecida foi atopado no mediodía deste sábado flotando no río Louro, no Porriño.

Segundo informa o 112, foi un particular quen, sobre as 13.00 horas, comunicou ao centro de urxencias o achado do cadáver no río, á altura do albergue.

No seu relato, a persoa indicaba que o corpo estaba boca abaixo e accesible. Seguidamente, o 112 informou ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil, a Policía Local e os bombeiros do Baixo Miño. Tamén se solicitou a colaboración dos efectivos de Protección Civil.

Nestes momentos, os servizos de urxencia continúan no lugar investigando para esclarecer o suceso.