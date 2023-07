Atendida una mujer por un escape de gas en un bar de O Carballiño

Varias bombonas interconectadas han provocado un escape de gas en un bar de O Carballiño, por lo que una mujer ha necesitado asistencia sanitaria. Según informa el 112 Galicia, el escape se produjo en cuatro bombonas que estaban conectadas en serie.

La mujer, que sufrió un mareo por consecuencia de este suceso, fue atendida en el punto y no necesitó ser trasladada. Instantes después de las 23,00 horas del miércoles, el 112 Galicia recibió la llamada de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad por este suceso en la Avenida 25 de Xullo. Los gestores del 112 Galicia solicitaron la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Carballiño y Guardia Civil.

También se informó a los técnicos de la empresa administradora del gas. Los bomberos se encargaron de ventilar la estancia y de realizar las mediciones pertinentes. Además, comunicaban que la mujer fue atendida por el personal sanitario, pero que finalmente no tuvo que ser evacuada.

Un incendio en un edificio en A Coruña obliga a desalojar a los vecinos

Un incendio en un edificio en Eirís, en la ciudad de A Coruña, ha obligado a desalojar a los vecinos de este inmueble en la calle Pedro Payo Piñeiro. Según informa el 112 Galicia, se recibió aviso por este fuego unos minutos después de las 8,30 horas.

Los ocupantes del edificio consiguieron salir al exterior, si bien los servicios sanitarios están alertados de forma preventiva. Fueron avisados bomberos de A Coruña, que trabajan en el punto con tres dotaciones para sofocar las llamas.

Evacuado un edificio en Zas por un incendio nun garaxe con catro coches afectados

Un edificio en Baio, no municipio coruñés de Zas, foi evacuado por un incendio nun garaxe que afectou a catro coches, dous queimados e outros dous con danos por calor e cascotes desprendidos. Segundo informa o 112 Galicia, a rápida actuación dos Bombeiros impediu que o lume se propagase a unha decena de vehículos que tamén estaban estacionados no lugar.

Os veciños, que foron evacuados durante a intervención, resultaron ilesos e xa puideron retornar aos seus domicilios. Varios dos particulares que se atopaban no interior do edificio chamaron ao 112 Galicia ás 5,20 horas da madrugada. Informaban de que saía moito fume do garaxe dun edificio situado en cálea Bispo Romero Lema, en Baio. Os servizos de emerxencias confirmaron que había 27 coches e unha moto.

O 112 Galicia solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os Bombeiros de Santa Comba e de Cee, os axentes da Garda Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Zas. Unha vez chegaron ao momento, os efectivos dos servizos de extinción de Santa Comba e Cee procederon a controlar e extinguir as chamas, após o que informaron ao 112 de que arderon dous turismos por completo.

Outros dous víronse afectados, un polo lume e outro pola caída de cascotes. Os vehículos restantes, 24, non se viron afectados. Tendo en conta que o edificio estivo ventilado por completo, os veciños puideron retornar ás súas vivendas. Os Bombeiros de Santa Comba encargáronse das tarefas de refrixeración.