Profesionais que integran a Coordinadora Galega de Atención Primaria reiteraron o seu apoio á proposta de convocatoria de folga para os días 9, 10 e 11 de abril co fin de reivindicar un "aumento orzamentario significativo" para este nivel asistencial, así como "contratos estables" e a "convocatoria inmediata de todas as prazas que se necesitan". Así o acordaron nunha reunión na que se xuntaron unha trintena de profesionais sanitarios da área de Compostela, na que mostraron o apoio "unánime" á convocatoria de folga, como fixeron noutros encontros en Galicia, pendente de rexistrar formalmente antes do día 29 de marzo.

Fontes da Coordinadora Galega de Atención Primaria aseguraron a Europa Press que a convocatoria de folga conta co apoio de sindicatos como UXT e CIG, á espera de que outras centrais comuniquen o seu respaldo en próximos días. Ademais, indicaron que crearán un comité de folga, no que esperan contar coa "máxima representación posible", en relación a que confían en que se somen máis centrais sindicais.

Ademais, propuxeron facer concentracións na Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, ás 12,00 e 18,00 horas, coa roupa de traballo, os tres días da folga.

DEMANDAS "IRRENUNCIABLES". Estes profesionais sanitarios consideran "irrenunciables" para negociar coa Administración galega cuestións como un "aumento de orzamento significativo", até o 25% do total, para Atención Primaria; así como un incremento de persoal, coa "convocatoria inmediata de todas as prazas que se necesitan".

A iso suman a petición de "contratos estables para unha prestación asistencial de calidade e dignos" para "profesionais precarios". Tamén demandan a "negociación directa da Administración cos PACs" e a "eliminación das EOXI" coa creación da "Xerencia de Atención Primaria con centro de gasto", cun "orzamento específico", puntualizan.

"UN CARAMELO". Fontes da Coordinadora incidiron en que reunións como a mantida o mércores por directivos do Sergas con representantes de sociedades científicas e dos colexios médicos representan "a táctica de divide e vencerás".

Sobre os sete puntos con medidas acordados nese encontro reducíronos a "dar un caramelo". "Hai que preguntar a Feijóo", subliñaron, após da presentación de 175 medidas para reformar a Atención Primaria en Galicia, "porque non meteron este sete de agora". Por todo iso, insisten en que seguirán coa "convocatoria de folga" en abril.