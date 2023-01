El ataque de un perro a otro puede salir caro: un vecino de Narón deberá pagar 3.100 euros

Por más que se trate de un incidente y no haya aparentes irregularidades, el ataque de un perro a otro no le saldrá gratis al dueño del can agresor si la otra parte denuncia. Se ha comprobado en un caso ocurrido en Galicia. Un vecino de Narón tendrá que pagar casi 3.100 euros a la propietaria de una yorkshire terrier a la que su mascota, de raza can de palleiro, hirió hasta causarle la muerte. Es la condena dictada ahora por un juzgado de primera instancia de Ferrol a raíz de unos hechos ocurridos hace algo más de un año el 7 de enero de 2022.

La víctima de cuatro patas de esta historia paseaba con su dueña y su marido por la parroquia de castro, sujeta con arnés y correa cuando, al pasar por delante del portal de una finca otro perro sacó la cabeza y parte de cuerpo fuera del portal, cogió a la perra con los dientes y la introdujo en la finca. Allí la zarandeó y mordió en repetidas ocasiones ante la desesperación y de los propietarios de la yorkshire terrier. Como no podían hacer nada para frenar al can de palleiro, pidieron ayuda al interior de la vivienda, pues la finca estaba cerrada. El dueño del perro atacante les entregó a su mascota ya herida. La llevaron al veterinario, donde tuvo que ser intervenida por las lesiones que sufrió, pero dos días después murió.

Más de medio año después, en julio, la mujer que había perdido a su animal de compañía presentó una demanda. En ella reclamaba casi 3.250 euros al dueño del otro perro por los gastos de veterinario, el valor del perro y el daño moral. Tras ser admitida a trámite, a inicios de este mes se celebró el juicio y la semana pasada salió la sentencia: este vecino de Narón debe indemnizar a la propietaria del can fallecido con 965 euros por la factura del veterinario y 2.134 por el valor del yorkshire terrier y los daños motales. En todo caso, contra este fallo cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

