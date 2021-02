Así será la vida en Galicia a partir del viernes

Galicia reabrirá la hostelería de modo parcial a partir del próximo viernes, tras la publicación este miércoles en el diario oficial; permitirá la movilidad entre localidades que estén en el mismo nivel de incidencia y también serán posibles las reuniones entre no convivientes, con un máximo de cuatro personas, en función de las zonas y de su evolución epidemiológica.

Las áreas de Santiago, Lugo, Vigo y Ourense, con una incidencia acumulada menor, se beneficiarán de un mayor aperturismo. En las de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, habrá menor permisividad y una decena de los 313 ayuntamientos seguirán bajo máximas restricciones, sin posibilidad de moverse entre municipios, por los malos datos que presentan en este momento y que hacen inviable otra opción.

Tan sólo dos concellos lucenses permanecen en el máximo nivel de restricciones: O Corgo y Guitiriz. En estos municipios se mantiene el cierre perimetral, la hostelería sigue cerrada y no se permiten las reuniones de no convivientes.

Sale de este grupo A Pontenova, que pasa al nivel 2 junto a Outeiro de Rei, Rábade, Guntín, Monforte, A Pobra de Brollón, Sober y Baralla. La movilidad dentro de estos concellos está permitida, así como las reuniones de hasta cuatro no convivientes. Además, los establecimientos de hostelería pueden abrir sus terrazas al 50%.

El resto de los concellos lucenses están en nivel 3 y disfrutan de medidas menos restrictivas. La movilidad está permitida dentro de municipios en el mismo rango y la hostelería puede servir en el 30% del interior de los locales y en el 50% de la terraza.

Ayuntamientos cerrados perimetralmente (incidencia superior a 500): En el área de A Coruña: Corcubión, Curtis y Ponteceso; en el área de Ferrol: Moeche; en el área de Santiago: Toques; en el área de Lugo: O Corgo, Guitiriz; en el área de Ourense: A Gudiña y A Peroxa.

Ayuntamientos que solo se podrán mover dentro del área sanitaria (a la que pertenezcan) y solo entre ellos (por tener incidencia de entre 250 y 500): Área de A Coruña (33 en total): Abegondo, A Coruña, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cambre, Carballo, Carral, Cee, Cerceda, Coirós, Coristanco, Culleredo, Dumbría, Fisterra, Irixoa, Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Muxía, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Sobrado, Vilamaior, Vilasantar, Vimianzo y Zas.

Área de Ferrol (19): Ares, A Capela, As Pontes, As Somozas, Cabanas, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño y Vadoviño.

Área de Pontevedra (26): A Lama, A Illa de Arousa, Barro, Bueu, Cambados, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Forcarei, Marín, Meaño, Meis, Moraña, O Grove, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

MOVILIDAD FUERA DEL ÁREA SANITARIA

Finalmente, habrá movilidad entre estos ayuntamientos, aunque no están en la misma área sanitaria. Eso sí, no podrán acudir ni a otros de su misma área sanitaria con diferente incidencia, ni tampoco saltarse el perímetro a áreas sanitarias que están cerradas (las tres anteriores), aunque su objetivo sea ir a un municipio con igual incidencia que el suyo.

Área de Santiago (seis): Arzúa, Dodro, Frades, Ordes, Rois y Tordoia.

Área de Lugo (ocho): A Pobra do Brollón, A Pontenova, Baralla, Guntín, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, Rábade y Sober.

Área sanitaria de Ourense (11): A Mezquita, A Merca, Bande, Beade, Celanova, Punxín, Sandiás, Taboadela, Vera, Viana do Bolo y Xunqueira de Espadanedo.

Área sanitaria de Vigo (tres): Moaña, Oia y Redondela.