Así es el peligroso día a día de los funcionarios de la cárcel de A Lama

El día en la prisión de A Lama comienza a las ocho de la mañana, con el recuento. Los internos, tras recibir el aviso por megafonía, deben levantarse y encender la luz. Cada módulo de la prisión pontevedresa consta de 72 celdas. "En ese momento podemos encontrarnos con situaciones complicadas, con internos que no se levantan".

Una sobredosis o una tentativa de suicidio son habituales, aunque es posible que simplemente se haya quedado dormido. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, que lleva meses luchando por mejoras para los funcionarios ya no solo en Pontevedra, sino en todas las prisiones, pone luz y taquígrafos a lo que sucede en cada una de ellas mediante un informe remitido al Congreso de los Diputados a través del Grupo Popular.

Entrega de medicamentos: "Después del desayuno se forma una fila de internos muy nerviosos a la espera de recibir sus dosis de metadona y otros fámacos"

Nadie conoce mejor que ellos lo que sucede en el día a día en los centros penitenciarios, que, después del recuento, avanza hacia el desayuno. "Muchas veces trabaja un solo funcionario por módulo", denuncian. "En la apertura de celdas puede haber peleas y otros contratiempos", explican.

Los que sirven la comida tiene un contrato laboral y cotizan a la Seguridad Social. CEDIDA

Después del desayuno llega el momento del reparto de la medicación, "momento en el que la seguridad tiene que ser máxima, pues se forma una fila de internos nerviosos con ganas de recibir su tratamiento y apoderarse de lo ajeno". Se reparten lotes para tres o cuatro días, lo que deviene en "trapicheos y usos inadecuados que pueden acabar en sobredosis".

Pinchos caseros incautados en el interior de los centros penitenciarios. CEDIDA

Este es uno de los momentos que puede generar peleas. "Al no tener condicion de agentes de la autoridad, se producen agresiones a los funcionarios, pues no son constitutivas de delito y sus consecuencias penales son ridículas".

La escasez de funcionarios impide un control real del trapicheo de sustancias. CEDIDA

Tras el reparto se inicia la vida rutinaria en el patio, las actividades deportivas, los talleres ocupacionales y también las visitas de familiares y de abogados. "Somos uno o dos funcionarios por módulo y nos resulta imposible estar vigilantes en todo momento. Ellos esperan el instante adecuado para realizar actos prohibidos que pueden desembocar en ajustes de cuentas, peleas y un sinfín de situaciones", denuncian.

A las 13.00 horas llega el turno del comedor, donde los propios internos llevan a cabo el reparto de los alimentos. A las 14 se realiza un nuevo recuento, "otro momento delicado en el que estamos alerta, pues pueden surgir altercados". Tras el descanso de mediodía, a las 16.30 hay una nueva salida al patio. "Los internos aprovechan para consumir toda la medicación y también drogas ilegales que han sido introducidas en las comunicaciones. Esta práctica es imposible de erradicar, ya que no tenemos autorización para cachear a los familiares".

Tiempo libre: "Los reclusos pasean, hacen deporte, realizan talleres ocupacionales, acuden a la biblioteca o reciben visitas de familiares y abogados"

Por la tarde también se producen los préstamos (abusivos, con 'intereses' de hasta un 50 por ciento semanal) y el cobro de deudas, ajustes de cuentas incluidos. Los pinchos carcelarios fabricados con artículos que compran como cuchillas de afeitar o latas se convierten en objetos muy peligrosos.

Reivindicaciones: siempre minimizan los altercados

Los representantes de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) inciden en que "el abandono que sufrimos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es tan evidente y notorio que no se nos dota de medios materiales, personales ni de la formación adecuada para realizar nuestro trabajo con unas garantías mínimas".



La mayoría del personal tiene una media de edad elevada (en A Lama, 52 años). "Otro factor importante son las bajas laborales, que no se cubren con ningún funcionario, se realiza el mismo trabajo pero con menos personal, lo que provoca una carga laboral más estresante y límite".



Junto a ello, los representantes de TAMPM señalan que "hay unas 3.000 plazas sin cubrir", y explican que "los dirigentes y mandos superiores siempre intentan minimizar los gravísimos altercados que ocurren a través de la censura de imágenes y de informes".



Tu Abandono Me Puede Matar subraya que "la carga de trabajo es tan brutal que, sumada al estrés de las distintas situaciones que se pueden presentar, supone un factor de riesgo para los trabajadores penitenciarios que no tiene ningún reconocimiento".