Así es la gran estación del Ave gallego en Ourense: escaso glamur pero funcional

En Ourense hay chalés más grandes que la intermodal. Para bien o para mal, la gran estación central del Ave gallego no deja de ser un apeadero grande donde bajar de un tren para subir a otro o a un bus. Como mucho, tomar un café y comprar el periódico, pero ni se acerca al macrocentro Viala de Vigo o al complejo modernista de Compostela. Ourense recibirá este lunes su primer Ave —con el Rey y el presidente del Gobierno a bordo— con la sencillez como carta de presentación. Al fin y al cabo a una estación se va por el transporte, no por la diversión.

Del megaproyecto diseñado por Norman Foster en 2011 queda más bien poco. La crisis fue sacándole glamur y metiéndole hormigón hasta convertirlo en lo que es hoy: un complejo modesto, manejable y funcional, que se cruza de punta a punta en apenas 5 minutos.

Así es la estación central del Ave gallego. Y la que va a ser también, durante muchos años, la estación principal del Ave lucense.

1. Un espacio propio reservado para la alta velocidad

El Ave tiene su espacio reservado en la estación, las vías y andenes 1 y 2 —derecha de la imagen—. Sus raíles acaban ahí. Un cartel destartalado y unas viejas edificiones dan la bienvenida al pasajero, así que la primera imagen de Galicia que se llevarán millones de visitantes es mejorable. Pero Adif y Renfe trabajan para tratar de adecentar un poco esa zona.

2. Cinco minutos máximo para moverse entre andenes

El Ave solo usa las vías 1 y 2 . Si el tren de enlace sale de la vía 3 el trasvase de pasajeros es inmediato, ya que está enfrente y en la misma isla de andenes (1, 2 y 3). Pero lo habitual hasta ahora es que los trenes con origen y destino Lugo operen desde la vía o andén 5, la más alejada del Ave. Para moverse entre los andenes del Ave (1 y 2) al habitual de Lugo (5) hay que cruzar bajo las vías por el túnel subterráneo, al que se accede por escalera o ascensor. Una persona con movilidad normal sin equipaje cubre ese trayecto en menos de dos minutos si viaja en uno de los primeros vagones del Ave. Si le toca uno de los últimos, tiene más distancia para recorrer y empleará entre cuatro y cinco minutos para cambiar —imagen—. El caso extremo sería el de una persona de movilidad reducida, con equipaje y que viaje en los vagones de cola del tren. Pero ni siquiera en ese escenario tendrá problema para enlazar el Ave a Madrid o el TRD a Lugo. Aunque ojo, porque en las dos conexiones más cortas, de apenas 10 minutos (16.15 a 16.25 y 22.59 a 23.00 horas), tampoco podrá despistarse mucho, ya que los ascensores son pequeños y no hay escaleras mecánicas para las maletas. Se llega bien, pero no hay que dormirse.

3. Un párking con 300 plazas bajo la propia estación

Mientras las conexiones de transporte público entre Lugo y Ourense sigan cojeando, acercarse a la estación del Ave en coche particular es la opción más rápida para los lucenses que quieran ir o volver de Madrid: dos horas y cuarto de tren y algo más de una de coche. La nueva estación de Ourense estrena un párking subterráneo al que se accede a pie por la propia puerta de la intermodal y en coche por la calle Eulogio Gómez Franqueira, sin necesidad de meterse al centro de la ciudad. Es la opción más recomendable porque aparcar en la calle en el barrio de A Ponte es bastante complicado.

Gestionado por Saba, tiene dos plantas que suman más de 300 plazas —imagen— y dejar el coche allí 24 horas cuesta 12 euros. Además, los usuarios de la tarjeta Renfe Oro aparcan gratis.

4. Intermodalidad: horarios de autobús adaptados al Ave

En Ourense, los buses aparcan a escasos metros de la vía del tren, así que la intermodalidad está garantizada. De la terminal de bus a la de tren se accede por una puerta interior directa o bien por fuera, donde una plaza renovada —en la imagen— sirve para distribuir a los pasajeros hacia una u otra.

Además, Monbus adaptó sus horarios al Ave, lo que supondrá cierta revolución en la conectividad, ya que permitirá enlazar Lugo-Madrid en poco más de tres horas y media. Hay cuatro servicios diarios Lugo-Ourense de lunes a viernes, destacando un bus directo que sale a las 05.00 de Lugo y llega a Ourense para coger el Ave de las 06.30. Después también hay servicios a las 14.15 —para coger el Ave de las 16.25—, a las 17.30 y a las 18.45. Y dos líneas los fines de semana: 09.35 y 18.35.

Y de Ourense a Lugo se prevén cuatro servicios diarios a las 11.20, 15.15, 17.00 y 19.00 horas; y dos en fines de semana y festivos: 11.20 y 16.50. Ninguno de estos viajes alcanzan los 8,50 euros y algunos tienen paradas en villas intermedias. También hay tres líneas diarias de autobús entre Ourense y Monforte. En todo caso, lo ideal en estos tiempos de cambios es consultar los horarios en la web www.monbus.es.

5. Taxis a las puertas de la estación de Ourense

En la parada de taxis de la estación es imposible no encontrar un vehículo que puede desplazarnos a Lugo a un precio de 1,10 euros el kilómetro de lunes a viernes y de 1,20 el fin de semana. Así, el trayecto Ourense-Lugo serían aproximadamente 120 euros. Pero los propios taxistas admiten que no es un recorrido frecuente, aunque confían en que con el Ave se muevan más clientes. "Xa non só a Lugo, senón a Chantada, Monforte, Sarria...", admiten.

6. A tener en cuenta: obras, ascensor, marquesinas...

Como buena obra con sello made in Spain, la estación del Ave de Ourense se inaugura repleta de trabajos de última hora y una sensación de enorme provisionalidad en algunas cuestiones. Así, conviene tener claros algunos de estos condicionantes y evitar sustos.

Las marquesinas, por ejemplo, no cubren toda la longitud del tren. Quien llegue a Ourense en la mitad trasera del Ave en un día lluvioso debe saber que tendrá que andar a la intemperie; y los días de viento, la lluvia se cuela incluso por otras zonas de la estación.

Un párking con 300 plazas y horarios de buses adaptados facilitan la conectividad y el viaje a Madrid en menos de cuatro horas

Los ascensores son pequeños, para un máximo de seis personas —en Santiago se pusieron para una veintena—, pero con equipaje entran tres a duras penas. Como no hay escaleras mecánicas el ascensor es la única forma de cruzar con una maleta voluminosa desde la isla de los andenes 1, 2 y 3 a la del 4 y 5, así que con un Ave lleno —unos 350 pasajeros— hay que armarse de paciencia. Y si algún día llega el Avlo low cost con 600 pasajeros, más todavía.

Y no es el ascensor el único cuello de botella de la estación, porque en el andén 1 del Ave hay edificaciones que estrechan muchísimo la zona para pasajeros, otro punto complicado para grandes aglomeraciones. Hay una queja común de que, en líneas generales los andenes del Ave (1 y 2) quedaron demasiado estrechos.

El escáner para maletas tampoco es el más rápido del mundo, así que conviene saberlo para quien entre desde fuera de la estación con maletas o bolsos, ya que es otra zona de colas habituales que con el Ave podrían agravarse.

Por último, recordar que hay zonas acordonadas por obras, que una valla o mampara separa a los pasajeros de los acompañantes, que no vendría mal más señalización y que, en todo caso, al menos ahora al principio, hay bastante personal de Renfe y Adif, así como gente de seguridad, dispuesta a echar una mano a los despistados. Aunque en la gran estación del Ave gallego, hoy por hoy, es más fácil tropezar con un cable de las obras que perderse.