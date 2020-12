El asesino de Valga, tras el crimen: "Xa as matei, están as tres para enterrar"

En septiembre de 2019 José Luis Abet disparó y asesinó de forma consecutiva a su expareja, Sandra Boquete Jamardo, así como a su excuñada Alba y a su exsuegra Elena. La primera víctima fue Sandra, que recibió un disparo de arma corta cuando se encontraba en el coche dispuesta a llevar a sus hijos, de 4 y 7 años, al colegio. Ambos presenciaron el crimen. Tras matar a su expareja, el hombre acabó con la vida de María Elena y de Alba empleando la misma arma. Realizó un total de 15 disparos.

"Las maté sin camello [en alusión al ritual de un vidente], porque están las tres muertas: la madre, ella y la hermana"

Después del crimen, Abet se trasladó a la vivienda que su madre posee en Ames. Desde allí, llamó a la Guardia Civil para entregarse, tras lo que fue trasladado al cuartel de la Benemérita en O Milladoiro. Poco antes le enviaba un audio estremecedor a un amigo: "Ya se acabó, amigo. Ya maté a las tres [se ríe]. Ya están las tres para enterrar". Lo dice con orgullo. Después le dice a su interlocutor que sabe que ahora va a pasar "el resto de la vida" en un calabozo.

Estas grabaciones, difundidas por El Programa de Ana Rosa, se encontraban en el teléfono móvil del triple asesino, que podría ser el cuarto gallego condenado a prisión permanente revisable. En ellos, Abet no deja entrever arrepentimiento alguno y deja claro que es muy consciente de lo que ha hecho, como demostraría el hecho de que le comente a su amigo: "Pídoche perdón [por hacerlo partícipe del crimen] por se che van poñer de malo a ti, pero a esta xente había que sacala de diante". Después, añade: "Se me queres visitar a Teixeiro ou onde me manden, porque de ser malo, selo por algo, agora xa me cansei de que me pitorrearan".

RECURRIÓ O A UN VIDENTE. José Luis Abet recurrió, antes de cometer los asesinatos, a un vidente y curandero africano, el Maestro Sisse, que le pidió que sacrificase un camello para hacer un ritual de magia negra contra su mujer. Es por ello que en los audios de Abet se le escucha decir: "Las maté sin camello, porque están las tres muertas: la madre, ella y la hermana".

GRABACIONES ANTERIORES AL CRIMEN. Probablemente Abet contempló la posibilidad de compartir en redes sociales algunos vídeos relativos al crimen cuando todavía lo estaba planificando. Esa sería la posible explicación de que se grabase, incluso ante la puerta de su exmujer, esgrimiendo quejas y comentarios machistas en una suerte de justificación anticipada de su crimen. "Ve los mensajes y no contesta, no me devuelve las llamadas. (...) Hombre, al final voy a tener que tomar medidas". Se le puede escuchar decir, sobre las mujeres, que "siempre piensan que tienen las de ganar y no es así tampoco".