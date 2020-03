Ana Pontón celebra en Fene su primer mitin: "Aquí demos unha lección de dignidade"

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia, Ana Pontón, realizó este lunes su primer mitin electoral en Fene (A Coruña) y, allí, remarcó que fue en ese municipio en el que el Bloque "deu unha lección de dignidade e de honestidade política grazas a Juventino Trigo e a todos os compañeiros por devolverlle un goberno ao servizo da xente".

Trigo accedió a la Alcaldía de Fene tras una moción de censura el pasado 7 de febrero y apartó del bastón de mando, con el apoyo del PSOE y Esquerda Unida, al popular Gumersindo Galego, que en noviembre del año pasado había sido protagonista de una polémica al trascender que había sido multado con 600 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses por circular y triplicar la tasa de alcoholemia permitida.

"Este é o meu primeiro mitin como candidata á Presidencia, aquí demos unha lección de dignidade e de honestidade política", proclamó Pontón, quien apeló a que el pasado 7 de febrero los nacionalistas "recuperaron Fene para os veciños, da man dun goberno honesto, traballador, con capacidade para mellorar a vida das persoas, colocando os intereses da maioría social por diante".

En este sentido, auguró que, el 5 de abril, los nacionalistas "van recuperar Galicia abrindo un tempo novo, logrando un cambio real liderado polo BNG". Por eso, el BNG "vai saír a por todas" , porque "non chega un mero recambio".

"Non son tempos nin de gobernos absolutistas nin de gobernos sucursalistas das forzas estatais. é momento dun cambio galego para ter unha presidenta coas mans libres, sen mordazas nin ataduras, que defenda os intereses de país sen mirar polo retrovisor nin a Xénova nin a Ferraz", apuntó.

Pontón incididó en que el BNG tiene su "centro de decisión en Galicia e ten un proxecto serio, solvente, fiable a favor dos galegos, capaz de deixar atrás unha década de desastre do Goberno do PP". "E imos polo bo camiño, porque o BNG está á alza e cada día que pasa son máis as persoas que miran cara a nós como única garantía de cambio real, porque saben que temos políticas transformadoras e saben que non lles imos a fallar", enfatizó.