El Arzúa hace queso fresco en su campo y lo reparte para aprovechar 1.500 litros de leche

El Arzúa, equipo que milita en la Tercera División, llevó a cabo este sábado por la tarde una iniciativa para aprovechar 1.500 litros de leche , que se podrían estropear debido al paro en el sector de los transportes. El club, en colaboración con Ganadería Fidalgo, elaboró en el Campo do Viso queso fresco, que repartió de manera gratuita.

Iniciativa do @CSDArzua

Facendo queixos e repartindo os 1500 litros de leite no campo do Viso.

Repártenos a partir das 19h. pic.twitter.com/LoVdcvdqA5