El arzobispo de Santiago llama "acto homicida" a la eutanasia

Varios obispos, entre ellos el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, han expresado su "tristeza" en redes sociales por la entrada en vigor este viernes de la ley de eutanasia.

"Cristo vino a dar vida y a recordarnos la dignidad de cada persona. Qué tristeza me produce la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia. Ahora más que nunca, seamos testigos de la Vida; con amor y pasión, ofertemos vida y cuidados en vez de muerte", subraya el arzobispo de Madrid en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press.

Otro de los que se ha pronunciado es el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, quien ha cargado contra la ley de eutanasia aprobada y sugiere hablar de "homicidio" pues, a su juicio, "una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor", es un ilícito.

Y "gravemente contrario a la dignidad de la persona humana", refleja en la carta pastoral La credencial del testamento vital en la que indica que "el error de juicio" en el que se puede caer de buena fe "no cambia la naturaleza" de un acto "que se ha de rechazar y excluir siempre.

Es por ello que recomienda hacer el testamento vital y aconseja "amar, respetar y proteger siempre la dignidad de los enfermos incurables o agonizantes, ya sean jóvenes, adultos o ancianos".

"No podemos quedar impasibles ante una cultura que frivoliza la realidad de la vida. En el sufrimiento insoportable la solución no es la eutanasia sino la atención humana, espiritual y médica. Los cuidados paliativos que no curan pero cuidan, tienen esta finalidad", observa. "Se trata de poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor y no al paciente. La eutanasia no es la solución", concluye