As primarias de En Marea para renovar a súa dirección transcorren "con normalidade", segundo confirman fontes tanto da candidatura da actual coordinadora como dos críticos coa mesma, salvo "pequenas incidencias" de carácter técnico que detectan ambos os sectores pero que, en ningún caso, impiden as votacións. Nestas eleccións ao Consello das Mareas, que se celebran desde as 9.00 deste sábado e pecharanse á mesma hora do luns, día de Noiteboa, enfróntanse a candidatura 'Coidando a Casa', liderada polo actual portavoz da organización, Luís Villares; e a lista do chamado sector crítico, 'Entre Todas', dirixida polo excongresista David Bruzos co apoio de Podemos, Anova, Esquerda Unida e as mareas de Santiago, Ferrol e A Coruña.

Fontes da candidatura dos críticos, que nos últimos días barallaron a súa retirada por ter dúbidas sobre as garantías do sistema implantado, confirmaron que "en principio se está votando", salvo "algún problema" técnico "que se ha ir liquidando". Non en balde, din que se manterán "vixilantes".

Pola súa banda, o portavoz da coordinadora de En Marea e responsable legal da formación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), Gonzalo Rodríguez, tamén asegurou que a xornada "se está levando con normalidade", aínda que aprecia que, "evidentemente, hai algún problema técnico" debido a que o novo sistema de contrasinais implantado resulta "complexo" para "quen non estea moi familiarizado con Internet".

E é que para acceder á plataforma web do partido e depositar o voto, é preciso recibir tres SMS con tres craves distintas: un para restablecer o contrasinal da conta antes de entrar, un segundo para acceder ao sistema de votación, e un terceiro para terminar de votar.

TRES SEMANAS DE ENFRONTAMENTO. O proceso, que debía comezar o pasado 30 de novembro, foi paralizado o sábado 1 de novembro pola Comisión de Ética e Garantías do partido instrumental, que detectou supostas "irregularidades" nas votacións. De feito, Gonzalo Rodríguez denunciaba un acceso "ilegal" ao censo por parte de tres membros do Comité Electoral, órgano con maioría dos críticos.

Finalmente, estas tres persoas foron expulsadas e Garantías permitiu o proceso despois de que o Consello das Mareas acordase a semana pasada implementar novas medidas de carácter técnico.

Tras días de deliberacións nos que a balanza chegou a estar máis preto de abandonar o proceso, finalmente 'Entre Todas' concorrerá ás primarias a pesar das súas dúbidas sobre o sistema de votación, que cren orientado a favorecer os intereses da candidatura continuista 'Coidando a Casa', encabezada por Luís Villares.

Ao longo do últimas tres semanas, críticos e oficialistas cruzaron reproches, acusacións de fraude e ameazas de recorrer aos tribunais. Co paso dos días, o ton do enfrontamento ha ir subindo, deixando ao bordo da ruptura total a unha En Marea na que convivencia entre ambos os sectores parece imposible unha vez conclúa este proceso de primarias.