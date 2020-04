Arrinca o estudo do Sergas con críticas de enfermeiras e médicos

O estudo epidemiolóxico para coñecer a incidencia do COVID-19 na poboación de Galicia arrincou este xoves co "enfado" de persoal de enfermaría e médicos de Atención Primaria pola falta de "información pormenorizada" e de medios en centros de saúde, que farán os test para este traballo.



Así o trasladaron a Europa Press fontes destes colectivos sanitarios de Galicia, que comentaron que este xoves o persoal de enfermaría comezou a chamar aos pacientes escollidos ao azar para o estudo, aos que se fai unha enquisa sobre se tiveron síntomas compatibles co coronavirus e citáronos para a extracción. "A xente está a responder ben", comentaron. Algún centro de saúde prepáranse, mesmo, coa colocación dunha carpa no exterior para a recollida de mostras.

En relación ao arranque deste estudo, apuntaron "erros informáticos", que impediron gardar enquisas nalgúns casos, e a ausencia --a media mañá-- de test para comezar o venres as extraccións en centros de saúde, todo iso atribuído "ás présas". Por iso, apuntan "incerteza" para comezar as probas.

Respecto diso, a responsable de Satse en Galicia, Carmen García, subliñou, en declaracións a Europa Press, que o persoal de enfermaría de Atención Primaria "non foi informado pormenorizadamente" sobre a realización do estudo. "Están a facelo de forma precipitada", criticou, para lamentar que "non se informou coa antelación necesaria".

DÚBIDAS E PREGUNTAS. Neste sentido, por parte de Satse Carmen García apuntou "dúbidas e preguntas" das enfermeiras de primaria, que consideran que "non é a forma de facelo". "Pódese planificar e aclarar as dúbidas", demandou antes de comezar o estudo.

Por iso, insistiu en que "non é a forma" de realizar este estudo epidemiolóxico e trasladou "o enfado dos profesionais" de Enfermaría, que "o atoparon como un feito consumado" o que, ao seu xuízo, fai que "non se poida planificar ben" o traballo, cando "o leva anunciando unha semana o presidente" da Xunta. "Están moi molestos porque non se informou adecuadamente", abundou.

SEN TEST PARA O PERSOAL. Con todo, o persoal de Enfermaría, subliñou Carmen García, "vai recibir aos pacientes" ou "ir ao domicilio" dos que non poidan desprazarse ao seu centro de saúde.



Ao "enfado" das enfermeiras súmase o de persoal facultativo porque, explicou a Europa Press o vicepresidente do Colexio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, iníciase este estudo, co que "están de acordo", recalcou, "sen facer test ao persoal sanitario" previamente.

"É un estudo sobre a prevalencia na poboación e non sabemos (o persoal) se somos portadores (do virus)", afirmou o doutor Rodríguez, responsable da área de primaria da entidade colexial pontevedresa, quen defendeu que "primeiro" se debería "facer un estudo sobre o persoal sanitario".

"O primeiro é ver como tes ás túas forzas para loitar contra isto", reivindicou, para lamentar o "desprezo" a este persoal de primaria. "Dinnos que somos uns heroes e tírannos a medio do campo cunha metralladora disparando", apostilou.

O doutor Rodríguez puntualizou, no entanto, que desde este mércores "en Vigo empézase a facer algunha proba nalgún centro de saúde" a profesionais sanitarios, xa que até a data "só facíanas en hospitais". "Están a desprezarnos", lamentou.

Ademais, en relación aos medios dispoñibles, Manuel Rodríguez comentou que "unha porcentaxe bastante alta" de centros de saúde "non ten medios suficientes". "A xente está disposta a render máis do que pode", concluíu.

METODOLOXÍA. O Sergas explicou que a mostra da primeira fase que arrincou este xoves é de 50.925 persoas e empezouse a chamar á xente -seleccionada a partir de indicacións do Instituto Galego de Estatística-, que terá que acudir, en caso de aceptar participar, ao seu centro de saúde para facer o test, con cita previa.

O director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, explicou a Europa Press que esperan "nunha semana ou en 10 días" ter a mostra realizada e en "dúas ou tres días" máis os "primeiros" datos "preliminares".

Na segunda fase, puntualizou Aboal, vaise "a repetir unha mostra do mesmo tamaño catro semanas máis tarde". Así, a última semana do mes, previsiblemente, faranse outros 50.925 test e outros tantos cidadáns será chamados no marco desta mostra aleatorio.

A mostra de participantes fíxose con tres subgrupos por diferenzas de idade: menores de 19 anos, entre 19 e 64 e maiores de 64 anos, co fin de contar cos resultados da circulación na poboación infanto-xuvenil, na adulta e na terceira idade.

O estudo pretende coñecer con exactitude a circulación que tivo o virus na comunidade autónoma para, matizou Aboal, "planificar o desescalado, a volta á normalidade" e, por outra, "ter preparados os recursos sanitarios tanto en Atención Primaria, como en Hospitalaria, Urxencias, plantas de hospitalización e UCIs para previr unha segunda onda".