Arrinca a campaña de vacinación da gripe

A campaña de vacinación da gripe arrinca este luns, 22 de outubro, para a poboación en xeral, despois dunha semana na que xa se lle ofreceu a protección a máis de 2.000 profesionais sanitarios, unha das novidades desta campaña. Outra a constitúe unha vacina máis efectiva para embarazadas.



Concretamente, a campaña arrinca este luns e prolongarase dez semanas (até o 29 de decembro) en 900 puntos da xeografía galega. O obxectivo marcado para este ano é chegar ao 65 por cento dos maiores de 65 anos, ao 35 por cento da poboación de entre os 60 e 64 anos, e ao 40 por cento dos sanitarios e das embarazadas, que contarán cunha vacina máis efectiva.



A Consellería de Sanidade adquiriu este ano un total de 608.000 dose, é dicir, 48.000 máis que a pasada campaña, e destinou un orzamento de 2.183.220 euros, 226.980 euros máis que no ano 2017.



Entre as novidades, un total de 2.051 profesionais sanitarios xa se puideron vacinar na última semana, de maneira que poidan afrontar o inicio da campaña de vacinación xa protexidos fronte a esta enfermidade, evitando o risco de transmisión aos seus pacientes. Ademais, contarán cunha chapa coa lema 'Eu vacineime. E ti?' para incentivar aos profesionais comprometidos coa vacinación e animar aos usuarios.

56.230 PERSOAS XA SOLICITARON A SÚA CITA. Un total de 56.320 persoas xa solicitaron a súa cita para acudir a vacinarse nos próximos días. Do total de citas solicitadas, e por áreas sanitarias, na Coruña pedíronse 10.800 citas, en Lugo 11.655, en Ourense foron 9.688 e en Santiago 2.269. Do mesmo xeito, en Vigo solicitáronse 12.116 citas, outras 4.699 na área de Ferrol e 5.093 na de Pontevedra.

POBOACIÓN OBXECTIVO: EMBARAZADAS, MAIORES E CRÓNICOS. A poboación obxectivo da vacina da gripe son os maiores de 60 anos, singularmente a partir de 65; as embarazadas e a poboación en xeral con enfermidades crónicas. Entre as novidades deste último colectivo, este ano súmanse as persoas con enfermidade celiaca e enfermidade inflamatoria crónica.



Outra das novidades da campaña deste ano é a vacina antigripal tetravalente, que se vai a empregar en dous grupos de poboación: nas mulleres embarazadas e nos menores de 15 anos que presenten algunha condición de risco. Esta vacina é máis completa que a común ao incluír catro cepas.



Ademais, inclúense outros dous tipos de vacina, por unha banda, a convencional, que é unha antigripal de antíxenos de superficie e que pode empregarse a partir dos cinco anos. A outra das vacinas é de antíxenos de superficie inactivados con adxuvante indicada para persoas de máis de 75 anos ou máis anos e para ingresadas en residencias de 65 ou máis anos, xa que ten unha maior inmunoxenicidade para unha resposta inmune máis potente neste grupo de persoas con maior risco de complicidade.



Desta maneira, das 608.000 doses de vacinas antigripais, un total de 325.000 corresponden á vacina antigripal convencional; 260.000, coa vacina adyuvada; e 23.000 á tetravalente.

AVISOS DA CAMPAÑA. Todos os usuarios da aplicación informática Vacgal reciben os avisos do inicio da campaña. Trátase dunha app gratuíta da Consellería de Sanidade na que se ofrece información fiable e personalizada sobre o calendario vacinal. A partir da terceira semana da campaña, desenvolverase o programa de vacinación antigripal mediante a chamada activa á poboación de entre 65 e 74 anos que non se puxo a vacina. En 2017, administráronse 539.696 dose e alcanzouse unha cobertura do 57,96 por cento cun aumento en case dous puntos con respecto ao ano anterior, constante desde 2013.