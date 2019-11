La primera sesión de control en el Parlamento gallego tras las elecciones del 10-N marcó el pistoletazo de salida oficial de la campaña electoral para las autonómicas de 2020. Porque pese al empeño inicial de Luís Villares (este miércoles le tocó turno de pregunta al grupo mixto en sustitución del BNG) y Antón Sánchez de abordar cuestiones como la política tributaria o el rural, el duelo Feijóo-Caballero en clave electoral acabó capitalizando la sesión.

Básicamente, el presidente de la Xunta le afeó al PSOE la "tomadura de pelo" del pacto de Gobierno en 48 horas con Unidas Podemos tras seis meses de "insultos e reproches" entre ellos y unas elecciones de por medio. "Penso que isto vai rematar mal, pero non puido empezar peor", dijo un Feijóo que ve peligrar las plantas de Ence y Endesa con el futuro Ejecutivo estatal. "Onte [por el martes] vostedes asinaron dúas cousas: Un goberno de España que non sabemos cantos meses durará e non gobernar Galicia durante moitos anos", recalcó.

Enfrente, Gonzalo Caballero justificó los pactos estatales para "evitar que Casado e a ultradereita" dirijan el país, defendió la "centralidade" que representa el PSOE y dio por finiquitada la era Feijóo después de que el 10-N "un 54% dos galegos apostasen polas forzas de esquerdas"; el mismo apoyo, recordó, que en abril.

Feijóo, a Caballero sobre la marcha de Leiceaga: "Perde o mellor deputado que ten. Sabe que pasa? Que lle estorban os que saben máis que vostede"

Con el runrún de fondo ya en ambas bancadas y la tensión al alza, Feijóo cerró su turno elevando el tono de su ataque al líder socialista, al que aconsejó ser "humilde na victoria" pero, sobre todo, no ser "soberbio na derrota", ya que resulta "patético". Y aprovechó para despedir con todos los honores a Xoaquín Fernández Leiceaga, que se macha al Senado. Y lo hizo con recado incluido para Caballero: "Vostede perde o mellor deputado que ten. Sabe que pasa? Que lle estorban os que saben máis que vostede", espetó. "O meu respecto e admiración e o deste grupo ao señor Leiceaga. Moito máis que a vostede", concluyó Feijóo.

TRIBUTOS Y RURAL. Antes, Feijóo había defendido su política de rebajas fiscales frente a un grupo mixto que le afeó que le baje los tributos a los ricos "para comprar vivendas na praia". Para Luís Villares resulta inconcebible que la Xunta perdone dinero "aos 6.000 galegos máis ricos" con el impuesto de Patrimonio mientras en Galicia un 23% de los gallegos están en riesgo de pobreza o faltan medios sanitarios. Y Antón Sánchez, del Grupo Común de Esquerda, censuró la política rural de la Xunta en la "década negra" de Feijóo, caracterizada, dijo, "por entregarlle a terra e o vento" a las empresas.

Feijóo, por su parte, afeó la falta de propuestas de la izquierda rupturista en materia rural, ya que en el reciente debate del estado de la autonomía "rexeitou" todas las propuestas de mejora del rural y no aportó ninguna en sus 40 proposiciones. Además, avanzó que seguirán avanzando en los procesos de concentración de tierra y parcelarias y en la política de impuestos cero en el campo.