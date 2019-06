O Promotor da Acción Disciplinaria (PAD) arquivou a información previa aberta a unha xuíza de Verín por mor da morte violenta o 8 de maio de 2015 dunha muller, Isabel Fuentes, a mans do seu marido, nunha habitación do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo), na que estaba ingresada por unha agresión que sufrira na súa casa. Así o confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en relación coa tramitación do procedemento á xuíza cando era titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Vigo.

A denuncia atribuía á xuíza unha "falta moi grave de desatención" coa "consecuencia da morte" da muller a mans do seu marido. Isabel Fuentes estaba ingresada no hospital por un forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, lle provocaran uns ladróns na súa casa. Con todo, un mes despois, o home, Aniceto R. entrou no hospital e matouna cunha arma branca.

No xuízo posterior, foi condenado por asasinato en grao de tentativa pola agresión no domicilio que provocara a hospitalización da muller e por asasinato consumado. A denuncia contra a xuíza foi analizada no seu día polo Promotor, que acordou o arquivo o 27 de outubro de 2015. Pero a familia presentou recurso e o Tribunal Supremo ordenou reabrir a información previa para a práctica de novas dilixencias.

Tras isto, o Promotor acordou de novo o arquivo ao entender que "a denunciada non cometeu a falta disciplinaria de desatención moi grave". Considera que as resolucións ditadas pola xuíza non poden cualificarse como de "ilóxicas, irracionais, arbitrarias ou disparatadas; nin carentes por completo de xustificación", como esixe a xurisprudencia do Tribunal Supremo para apreciar esta infracción.

Ao contrario, estima que a xuíza resolveu "con prontitude, de maneira razoada e, sobre todo, atendendo aos feitos que nese momento se lle presentaran" polas Forzas de Seguridade do Estado, xa que non eran suficientes como para xustificar unha limitación dos dereitos fundamentais mediante a adopción de medidas cautelares.

Tampouco a Fiscalía solicitou a adopción destas medidas. Ademais, engade que, conforme á doutrina do Supremo, en ningún caso o labor de depuración disciplinaria da actuación dos xuíces e maxistrados pode "interferir" na súa función xurisdiccional.