Los armadores afirman que es seguro comer pescado y rechazan comparaciones con el Prestige

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha llamado el 22 de enero a la tranquilidad respecto a los pellets o granzas, porque "consumir pescado es seguro" y ha rechazado cualquier paralelismo entre la situación actual y la crisis por el vertido del Prestige.



Garat se ha referido, durante el pódcast de Efeagro, Punto de Encuentro, a la crisis por los pellets y a la manifestación de este domingo en Santiago de Compostela por un mar limpio.

El responsable de Cepesca ha mostrado su comprensión por las mariscadoras que se han manifestado, pero, sin embargo, ha dicho que cualquier comparación con el Prestige es "ridícula y claramente malintencionada, fruto de unas elecciones en Galicia dentro de unas semanas".



"Estamos convencidos de que si no hubiera habido elecciones o anuncio de elecciones, prácticamente habría pasado inadvertido este derrame de pellets", ha añadido.



También ha pedido "responsabilidad" a los partidos políticos y al Gobierno central, tanto al Ministerio de Fomento como al de Transición Ecológica, como a las comunidades autónomas, para que se dejen de "guerra política" y "arrimen el hombro unos y otros para resolver el problema de ahora".



Ha insistido en que comer pescado es seguro y en que, en el "hipotético" caso de que las especies tragaran los pellets, irían al estómago y después los peces son eviscerados con lo que no lo ingieren los consumidores.



"¿Puedo comer pescado de Galicia? Tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que en el hipotético caso de que esas bolitas, que no son microplásticos todavía, se hayan consumido por algunos pescados acaban en las tripas; luego (el pescado) se eviscera y no nos las comemos, comemos el músculo", según Garat.



"Todos los estudios que se han realizado hasta ahora en el mundo han analizado el riesgo versus el beneficio del consumo de pescados de marisco por el tema de los microplásticos y hasta ahora dicen que no ha habido ninguna consecuencia negativa en los humanos", ha remarcado.



Ha añadido que, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 90 % de los plásticos que se vierten son por actividades en tierra y no por actividades marítimas: "Son molestos (los pellets) pero no suponen riesgos, las cifras son anecdóticas".



Además, ha solicitado medidas en el futuro para intentar prevenir cualquier accidente derivado de la contaminación.