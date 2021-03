El descenso de personas hospitalizadas con coronavirus ha permitido que las áreas sanitarias gallegas, salvo la de Pontevedra-O Salnes, avancen en la recuperación de la actividad quirúrgica ordinaria, al poder disponer de nuevo de espacios que habían sido habilitados para pacientes covid.

Atendiendo a los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidade, los pacientes covid ocupan en Galicia 488 camas, de ellas 105 de Uci —37 en el área de A Coruña, 18 en la de Santiago, 15 en la de Vigo, 14 en la de Lugo, 11 en la de Pontevedra, 7 en la de Ferrol y tres en la de Ourense— y 383 en otras unidades de hospitalización.

PONTEVEDRA. En el caso de esta área, fuentes de la dirección han explicado a Europa Press que, de momento, "no se ha recuperado" la reprogramación quirúrgica ordinaria "debido a la situación de pacientes críticos". "Se contempla y planifica de cara a ir reactivando la programación quirúrgica a medida que se vaya pudiendo", apuntan.

LUGO. El Hula ha tenido que "reajustar un poco la programación quirúrgica" en las últimas semanas, "en función de las necesidades de personal para la asistencia continuada en reanimación de estos pacientes". Ahora, con 22 personas ingresadas con coronavirus en planta y 14 en la Uci, están "en un proceso de recuperación" de la "normalidad asistencial" y "programando con normalidad la programación quirúrgica".

Fuentes del área matizan, en cualquier caso, que toda la actividad quirúrgica urgente —de prioridad 1—, procesos graves, procesos oncológicos y otros, "no se vio afectada y no sufrieron retrasos, sino que se hicieron todos en función de la demanda y las necesidades que había diariamente". "La actividad que se reajustó era patología no urgente que podría necesitar recursos de reanimación y que se sustituyó por cirugía más sencilla o cirugía mayor ambulatoria que necesitaba menos recursos de reanimación", explican.

SANTIAGO. Responsables del área sanitaria aseguran que "la actividad ordinaria se ha recuperado al 100% y se ha empezado con la extraordinaria". En base al plan de contingencia, en el área compostelana se activaron diferentes dispositivos extra para la atención a pacientes covid, algunos de los cuales no fue necesario utilizar.

A CORUÑA. También ha sido el caso de la que es la zona sanitaria con más pacientes covid hospitalizados —37 en críticos y 137 en otras unidades—, donde se "está empezando a recuperar la actividad quirúrgica", destacan fuentes de la misma, que reprograma las intervenciones desde la semana pasada.

Se han liberado camas de críticos que se usan para reanimación postquirúrgica, por lo que se han procedido a recuperar "cirugías pendientes".

VIGO. En esa línea, desde el área destacan que "se va recuperando poco a poco" la actividad tras liberar camas destinadas a pacientes covid —actualmente tiene 15 ingresados en Uci y 60 en otras unidades—, "recuperando alas enteras para su uso original". La presión asistencial "está bajando", pero matizan que la recuperación de la actividad quirúrgica se realiza "paulatinamente" con "mucha prudencia y cautela".

OURENSE. Destacan allí que se recupera este martes la programación quirúrgica con "normalidad absoluta", ya que hasta ahora las intervenciones se limitaban a lo urgente y prioridad 1. Las mismas fuentes sanitarias han indicado que también se siguen haciendo como hasta ahora las cirugías ambulatorias que no requieren ingreso. En esa área actualmente hay tres pacientes covid en Uci y 35 en otras unidades de hospitalización.

FERROL. En este caso, fuentes de la Consellería de Sanidade explican que "la bajada de la demanda asistencial de estas semanas ha permitido la desescalada y reorganización de las unidades de críticos covid-19", ya que de las tres unidades que estaban en marcha para este tipo de pacientes, se ha pasado a una.

Desde el 22 de febrero reanimación del Hospital Arquitecto Marcide ha dejado de funcionar como Uci con pacientes covid-19, "para ser una unidad de críticos no afectados por esta afección". Y este lunes "se cerró la unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval a pacientes coronavirus". Vuelve a funcionar ahora como unidad de recuperación post anestésica de cirugía mayor ambulatoria.