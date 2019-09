Arde en Sandiás unha nave avícola preparada para acoller 35.000 pitos

Un incendio calcinou este mércores unha nave industrial situada no termo municipal de Sandiás, en Ourense, provocando unha intensa fumareda.

Tratábase dunha granxa avícola preparada para acoller 35.000 pitos, aínda que no momento do lume non se atopaba activa e non houbo que lamentar a morte de ningún animal.

🔻🔻 GRANXA AVÍCOLA | Arde unha nave en Sandiás preparada para acoller 35.000 pitos, con danos cuantiosos | Investigan as causas do lume https://t.co/NMTMPG1KBH pic.twitter.com/41Zr9QhvNS September 18, 2019

Un particular alertou do suceso sobre as 14.00 horas aos servizos de emerxencia, nun inmoble situado preto da OU-531.

O 112 Galicia informou a Policía Local, Urxencias Sanitarias, Garda Civil e Bombeiros de Xinzo, que traballaron no punto para evitar a propagación das chamas.

Horas despois, os equipos de extinción deron por finalizadas as tarefas. A nave ardeu por completo e parte do teito acabou derrubándose por mor dos danos