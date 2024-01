Arde por completo una nave en Santiago y el incendio afecta a otros dos locales colindantes

Una nave del polígono industrial del Tambre, en Santiago, ardió por completo y otras dos naves colindantes se vieron afectadas por los laterales.

Según ha informado el 112, el incendio, que no causó daños personales, comenzó en una nave que no tenía actividad y que estaba siendo acondicionada para una nueva apertura. Así, en torno a las 22.30 horas del viernes fueron varios los particulares que contactaron con la central de emergencias para informar de que ardía una nave y no sabían si había gente afectada.

Los gestores del 112 Galicia dieron aviso a los Bomberos de Santiago, a la Policía Local, a la Nacional y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la ciudad. Además, por si fuera necesaria su intervención, informaron al personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como al personal de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Una vez en el punto y tras tener controlada la situación, los bomberos extinguieron por completo el fuego y refrigeraron la zona. Tras finalizar su trabajo, indicaron que la nave en la que comenzó el fuego ardió por completo y las dos naves colindantes resultaron afectadas por los laterales.