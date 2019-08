Arde un barco de 10 metros de eslora que queda calcinado no Porto Deportivo de Ares

Un barco de 10 metros de eslora ardeu a pasada noite do venres no Porto Deportivo de Ares e quedou "calcinado", segundo explicaron fontes do GES de Mugardos a Europa Press.

O 112 Galicia informou de que varias persoas contactaron con estes servizos de emerxencias para alertar dos feitos ás 21,30 horas do pasado venres. Segundo a información facilitada, as chamas orixináronse na popa do barco por causas que, ata o momento, descoñécense.

Os Bombeiros de Ferrol, o GES de Mugardos, Garda Civil e membros de Protección Civil da localidade desprazáronse ata o porto de Ares, ademais de informar ós servizos sanitarios por cuestións "de precaución", manifestou o 112 Galicia.

O incendio puxo en alerta ao Servizo de Extinción e Prevención de Incendios e Salvamento. As actuacións estendéronse até as 23,50 horas desa mesma noite.